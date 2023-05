अल्जाइमर की मरीज ने सालों बाद बेटी को पहचाना, कही ऐसी बात कि दोनों की आंखों में आ गए आंसू! Video वायरल

अल्जाइमर्स (Alzheimer’s) की बीमारी कितनी दयनीय स्थिति पैदा कर सकती है ये तो वही जानता है जो उससे ग्रसित हो या फिर जिसके परिवार में किसी सदस्य को ये बीमारी हो गई हो. इस बीमारी में इंसान की याददाश्त चली जाती है. एक तरह से मरीज की स्मरणशक्ति ही पूरी तरह नष्ट हो जाती है. ऐसे में वो सब कुछ भूलने लगते हैं. उन्हें अपने घर-परिवार के लोग भी नहीं याद रहते. जब इस कंडीशन में उन्हें बीच-बीच में कुछ याद आता है, तो उनके परिवार के लिए वो पल बेहद खुशी का होता है. एक महिला (Alzheimer’s patient recognise daughter) ने भी इस पल को मेहसूस किया जब अल्जाइमर से जंग लड़ रही उसकी मां को अचानक सब याद आ गया.

ट्विटर अकाउंट @_B___S पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक मां बेटी के बीच का प्यार नजर आ रहा है. साथ ही वो जज्बात जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसे अल्जाइमर्स हो और जो अल्जाइमर्स (Mother suffering Alzheimer’s video) की मरीज का रिश्तेदार हो, उसकी देखभाल करता हो. वीडियो में एक बेटी, अपनी मां को खाना खिलाती नजर आ रही है. वो उसको कटोरी चम्मच से खिलाती जा रही है और मां भी छोटी बच्ची की तरह बेटी के हाथ से खाना खा रही है.

This woman’s mother suffers from Alzheimer’s. For the first time in years, she recognised her daughter, looked into her eyes and told her she loves her. pic.twitter.com/2U28uJAXFk

