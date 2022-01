Viral Video: मां ने भालू के बाड़े में 3 साल की बच्ची को फेंका! भागते हुए मासूम के पास पहुंचा जानवर

आपने एक प्रसिद्ध भजन तो जरूर सुना होगा जिसकी ये पंक्तियां काफी फेमस हैं- ‘पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता!’ यानी बेटे बुरी प्रवृति के हो सकते हैं पर मां कभी बच्चों के साथ बुरा नहीं कर सकती. मगर इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एक ऐसा अपवाद दर्शा रहा है जो सभी को हैरान कर सकता है. वायरल वीडियो में एक मां अपने 3 साल के बच्चे को भालू (Woman drops 3 year old baby in Bear Enclosure) के बाड़े में डालती हुई नजर आ रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा चौंकाने वाला वीडियो उजबेकिस्तान (Uzbekistan) में स्थित ताशकंद के एक जू (Tashkent Zoo) का है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक यहां करीब 3 साल की एक छोटी बच्ची अपनी मां (Woman throw daughter in bear enclosure viral video) के साथ जू देखने आई थी. मां उसे भालू दिखाने के लिए उसके बाड़े की रेलिंग के पास खड़ी हो गई. इसके बाद वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला ने जानबूझकर बच्ची (Mother drops daughter in bear enclosure video) को अपने हाथों से छोड़ दिया.

Mum throws her daughter into enclosure with live Bear in Uzbekistan’s Zoo. Full details @ https://t.co/tyxI0BDlzG pic.twitter.com/7t6HNrFAbm

— OlumoRocktv (@OlumoRocktv) January 30, 2022