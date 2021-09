बिना हाथों के भी अपनी बेटी की देखभाल कर लेती है मां, पैरों से करती है घर का हर काम, कभी देखा है ऐसा जज्बा?

इंसान के शरीर का हर एक अंग (Body part) उसके जीवन के लिए जरूरी होता है. एक भी अंग के बिना जिंदगी अधूरी सी हो जाती है. मगर दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग (Physically Challenged) होने के बावजूद भी जीवन की हर चुनौती का सामना डटकर करते हैं और जिंदगी को इस तरह से जीते हैं कि लोग उनके जज्बे को सलाम करते हैं. बेल्जियम (Belgium) की रहने वाली एक महिला के भी इसी कारण से काफी चर्चे हैं. महिला के दोनों हाथ नहीं हैं (Woman with no hands), उसके बावजूद भी वो घर का सारा काम कर लेती है और अपनी 2 साल की बेटी (2 year old daughter) को भी पालती है.

(फोटो: Instagram/@saritalbi)

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 38 साल की साराह तल्बी (Sarah Talbi) के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं हैं. इसके बावजूद हाथ ना होना उनकी कमजोरी नहीं है. सारा अपने पैरों से अधिकतर चीजें कर लेती हैं जो एक हाथ वाला इंसान कर सकता है. साराह बेल्जियम के ब्रुसेल्स में रहती हैं. उनका कहना है कि बिना जूते पहने वो अपने पैरों से हर चीज कर सकती हैं. सारा ने बताया कि जब वो छोटी थीं तब उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं होता था कि उनके हाथ नहीं हैं.

(फोटो: Instagram/@saritalbi)

छोटे बच्चे अपने हाथ से जो-जो काम करते हैं वैसे ही साराह अपने पैरों से भी वो सब कुछ कर पाती थीं. धीरे-धीरे उन्होंने पैरों से लिखना सीखा और फिर शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने इंग्लिश और स्पैनिश ट्रास्लेशन का कोर्स किया. अब तो सारा अपने पैरों से अपने बाल झाड़ लेती हैं, सब्जियां काट लेती हैं, कंप्यूटर चला लेती हैं, खाना खा सकती हैं घर से जुड़े अधिकतर काम कर लेती हैं.

(फोटो: Instagram/@saritalbi)

साल 2018 में साराह की बेटी लिलिया ने जन्म लिया जो अब दो साल की हो गई है. इंस्टाग्राम पर साराह की उनकी बेटी के साथ कई फोटोज हैं जिसमें वो काफी मस्ती करती नजर आ रही हैं. वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखती हैं और उसके लिए अपने पैरों से ही खाना बनाती हैं और मुंह से चम्मच पकड़कर उसे खिलाती हैं. साराह कहती हैं कि विकलांग होने के बावजूद वो एक बच्ची की मां हैं, इस बात से उन्हें बेहद खुशी होती है. बेटी के साथ वक्त बिताने के दौरान साराह ने ये भी जाना कि वो अपने पैरों से पेंट भी कर लेती हैं. अब वो अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी भी लगाना चाहती हैं.