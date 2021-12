VIDEO: जब शेर से भिड़ने के लिए खड़ा हुआ कुत्ता! कांच की एक ओर दिखी मासूमियत तो दूसरी तरफ नजर आई मौत

कहते हैं, “भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है एक दिन के लिए शेर की तरह जीना”. आमतौर पर ये कहावत इंसानों के लिए कही जाती है मगर जानवर भी कई बार इस तरह की कहावतों पर खरे उतरने नजर आ जाते हैं. जब सामने मौत खड़ी हो तो छोटे से छोटा जीव भी बहादुरी (Brave Animals Video) दिखाकर लड़ाई करता है, भले ही उसके बाद उसकी मौत क्यों न हो जाए. हाल ही में इसी कहावत से मिलता जुलता एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटा सा कुत्ता शेर (Small Dog Bravely Stare Mountain Lion) से लड़ने के लिए खड़ा हो गया.

कोलोराडो के ग्रैंड लेक (Grand Lake, Colorado) में रहने वाली एक महिला सारा बोल (Sarah Bole) ने कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसे देखकर हर कोई दंग है. ये वीडियो आज भी तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में एक छोटा कुत्ता घर के अंदर, कांच के दरवाजे के पास खड़ा दिखाई दे रहा है जबकि दरवाजे के दूसरी तरफ खूंखार जानवर (Mountain Lion Stare Dog viral video) उसका इंतजार कर रहा है.

Watch this tiny little dog stare down a full-sized mountain lion — and not back down!

Sarah Bole, who captured the footage, says the encounter left her a bit ‘shaken,’ though she did not ‘feel I was in any danger.’ pic.twitter.com/PHbJTwCp21

— NowThis (@nowthisnews) December 10, 2021