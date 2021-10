Halloween के मौके पर BMC ने किया लोगों को जागरूक, प्लास्टिक का कंकाल शेयर कर दिया खास संदेश!

विदेशों में आज यानी 31 अक्टूबर को हैलोवीन (Halloween) का त्योहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर लोग अपनी अजीबोगरीब फोटोज शेयर कर रहे हैं. भारत में भी धीरे-धीरे हैलोवीन का क्रेज बढ़ता जा रहा है. हैलोवीन के मौके पर सिर्फ लोग ही नहीं बीएमसी (BMC Halloween viral video) भी जश्न के माहौल में लग रही है. मुंबई की नगर महापालिका के ऑफिशियल हैंडल से हाल ही में एक खास ट्वीट किया गया है जिसके जरिए वो हैलोवीन का जश्न तो मना ही रहे हैं साथ में एक खास संदेश (BMC special message on Halloween) भी दे रहे हैं.

बृहन्मुम्बई नगर निगम (Brihanmumbai Municipal Corporation) यानी बीएमसी ने आज अपने ट्वीटर पर एक कंकाल का वीडियो ट्वीट किया है और लोगों को हैलोवीन की बधाई देते हुए प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जागरूक किया है. वीडियो में नजर आ रहा कंकाल प्लास्टिक (Plastic Skeleton BMC Video) का बना हुआ है. मुड़ी हुई बोतल और प्लास्टिक के ग्लास से उसका शरीर बना है और काफी मजेदार ढंग से वो हिलता हुआ दिख रहा है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि प्लास्टिक हमारी प्यारी धरती को डराने के लिए है. इसके इस्तेमाल से बचें. वीडियो पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बहुत से लोगों को बीएमसी का ये अंदाज काफी पसंद आया है. वहीं कई लोग बीएमसी की आलोचना भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि बीएमसी ने मुंबई में प्लास्टिक के रोक पर कड़े कदम नहीं उठाए हैं.

Plastics are here to haunt our hallowed Earth – avoid using them. #Halloween2021 #SayNoToPlastic pic.twitter.com/8B0kzyF0dz

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) October 31, 2021