17,000 का करवाया फेशियल, कुछ देर में लाल हो गया महिला का चेहरा! जिंदगीभर के लिए हो गई ऐसी हालत

आज के वक्त में जब चीजों को जल्दी हासिल करने के पीछे लोग लगे रहते हैं, तो गुणवत्ता पर किसी का ध्यान नहीं जाता. ऐसे में उनके ऊपर ही बुरा प्रभाव पड़ता है. हाल ही में मुंबई की एक महिला भी इसी चक्कर में बड़ी मुश्किल में पड़ गई. वो खूबसूरत चेहरा पाने के लिए पार्लर गई थी, पर वहां उसे ऐसा ट्रीटमेंट (Skin treatment) दिया गया कि उसका चेहरा जिंदगीभर के लिए दागदार हो गया और अब वो कभी नहीं ठीक हो सकता. ऐसा ट्रीटमेंट (Mumbai woman 17,000 facial burn skin) अक्सर औरतें करवाती हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है.

रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई की रहने वाली एक 23 साल महिला, कामधेनु शॉपिंग सेंटर, लोखंडवाला, अंधेरी के एक पार्लर (Woman face damage due to facial) में गई थी. ये एक बड़ा पार्लर था जहां उसने 17 हजार रुपयों का फेशियल करवाया. ये मामूली फेशियल नहीं था, बल्कि हाइड्रा फेशियल था. जब वो फेशियल करा रही थी, उसी वक्त से उसके चेहरे पर जलन शुरू हो गई थी. महिला ने कहा कि जब पार्लर कर्मियों ने चेहरे पर क्रीम लगाई, तो चेहरे पर ऐसा लगा जैसे आग जल रही हो.

₹ 17.5 K Luxe Facial burns woman’s face Salon owner booked

Lack of legislation over parlors is cause of repeated criminal negligence spoiling women’s face causing mental trauma & lakhs of ₹ recovery treatment@MNSPrashantRane got the culprits booked else common man has to run… pic.twitter.com/gWVM1PpwXP

