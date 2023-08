युवक ने सड़क किनारे खोली कॉफी शॉप, लिखी ऐसी बात कि सोशल मीडिया पर हो गया वायरल! मदद के लिए आगे आए लोग

इंसान के अंदर अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर वो कभी हार नहीं मानता और जीत उसके कदमों में होती है. बहुत बार लोग परिस्थितियों का सामना नहीं करते हैं. ऐसे में उन्हें जीत मिलने में मुश्किल होती है. पर जब कोई जीतना चाहता है, तो फिर सारी कायनात उसको तरक्की की रहा दिखाने में लग जाती है. इन दिनों मुंबई के एक युवक की काफी चर्चा है, जो सड़क किनारे कॉफी का स्टॉल लगाता है. खास बात ये है कि वो इस स्टॉल के बलबूत एक बड़ी इंटरनेशनल कॉफी (Coffee stall Mumbai viral photo) की दुकान शुरू करना चाहता है.

ट्विटर यूजर @DPrasanthNair ने हाल ही में एक फोटो ट्वीट की है जिसमें एक शख्स सड़क किनारे कॉफी (Youth sell coffee stall viral video) बेचता नजर आ रहा है. आपने आमतौर पर कॉफी के बड़े रेस्टोरेंट या कैफे देखे होंगे जहां बेहद महंगी कॉफी सर्व की जाती है. पर क्या आपने कभी सड़क किनारे छोटी सी स्टॉल देखी है? इस शख्स ने अपनी स्टॉल तैयार की है और उसका प्रचार भी कर रहा है. पर जो एक बात, सबका दिल जीत रही है, वो है स्टॉल के आगे लगा एक संदेश.

As I was walking yday, saw this guy with a small coffee setup named “The Coffee Bar”

But what was interesting was the small poster that read “I want to take The Coffee Bar to the global market”

Admire his dream and hope he makes it someday.

It’s the best thing to happen to a… pic.twitter.com/Zx1TR3bExy

— D Prasanth Nair (@DPrasanthNair) August 14, 2023