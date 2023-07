Viral Video: सड़क पर गाड़ी चलने से बजता है संगीत, अनोखी है ये 'म्यूजिकल रोड'! जानें किस देश में है मौजूद

सड़क हादसे अक्सर हाइवे पर ही होते हैं जब लोगों का ध्यान रास्ते से किसी न किसी कारण से हट जाता है. ध्यान हटने के पीछे सबसे बड़ी वजह नींद ही होती है. लोग नींद में ऐसे डूब जाते हैं कि गाड़ी चलाते-चलाते उनकी आंख लग जाती है और हादसे हो जाते हैं. इसी वजह से सलाह दी जाती है कि गाड़ी चलाते वक्त लोग अगर गाने सुनते रहें तो हादसे होने के चांस कम हैं. हर कोई इस सलाह को नहीं मानता है, इस वजह से एक देश में अनोखी सड़कों का निर्माण हुआ है. इन सड़कों पर जब गाड़ी चलती है, तब गाना बजता है. इसी वजह से इन्हें म्यूजिकल रोड्स (Musical road viral video) कहा जाता है.

ट्विटर अकाउंट @historyinmemes पर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें सड़क (Music playing on road video) पर एक कार चल रही है. कार के चलने से संगीत बज रहा है. आपको लगेगा शायद वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक जोड़ा गया है जिसकी वजह से आवाज हो रही है, पर ऐसा नहीं है. ये आवाज रोड पर चलने से पैदा हो रही है. आइए आपको बताते हैं, कैसे.

