पैरों से पेड़ की लतर बांधकर ऊंचाई से छलांग लगाते हैं यहां के लोग, हैरान करने वाली है ये मान्यता

दुनिया के हर देश में अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं जिनकी काफी अलग मान्यताएं (Amazing traditions around the world) हैं. वो एक दूसरे से अपनी मान्यताओं के जरिए ही अलग होते हैं. इन मान्यताओं के पीछे अक्सर सैंकड़ों सालों पहले के कुछ किस्से होते हैं जिनके कारण आज तक ये मान्यताएं चली आ रही हैं. ऐसी ही एक अनोखी और हैरान करने वाली विचित्र मान्यता ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक छोटे से आइलैंड देश वानुआतू (Vanuatu weird land diving tradition) में है जहां लोग काफी ऊंचाई से कूद जाते हैं.

आपने अगर टीवी पर या असल में बंजी जंपिंग (Vanuatu bungee jumping) एडवेंचर स्पोर्ट ट्राय किया होगा तो डर तो जरूर लगा होगा. इस स्पोर्ट में इंसान के पैर या कमर से मोटी रस्सियां बांधी जाती हैं और ऊंचाई से धक्का दिया जाता है. रस्सी के सहारे वो वहा में लटके रहते हैं. रस्सी बेहद मजबूत होती है जिससे कोई हादसा होने का खतरा नहीं रहता है मगर वानुआतू देश में नांगोल (Nagol tradition in Vanuatu of jumping from wood tower) नाम की एक मान्यता होती है जिसमें लोग पैरों से लतर बांधकर हवा में लटकते हैं.

इस परंपरा की शुरुआत के पीछे काफी रोचक कहानी है. (फोटो: Twitter/@psiqueira)

लकड़ी के ऊंचे टावर से कूदते हैं मर्द

ये सालों से चली आ रही प्रथा है जिसमें पुरुष अपने पैर में पेड़ों की लतर (Men tie vine to jump in Vanuatu) बांधते हैं और खास तरह के डाइव करने वाले प्लेटफॉर्म से कूदते हैं जिसकी ऊंचाई 66 से 98 फीट की होती है. ये प्लेटफॉर्म एक तरह का लकड़ी का टावर होता है. उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली इस प्रथा को वानुआतू के पेंटेकोस्ट आइलैंड (Pentecost Island) में अप्रैल से जून के बीच मनाया जाता है. माना जाता है कि ऐसा करने से कूदने वाले शख्स का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वो बारिश के मौसम को भी आसानी से बिता लेता है. यही नहीं ये मान्यता पौरूष (Masculinity) से भी जोड़ी जाती है. जो पुरुष ऐसा करते हैं वो निडर और ताकतवर माने जाते हैं.

क्यों मनाई जाती है परंपरा?

अब बताते हैं कि इस मान्यता (Why Nagol tradition celebrated?) की शुरुआत कैसे हुई. यहां के लोगों का मानना है कि काफी सालों पहले यहां एक महिला रहती थी जो अपने पति के उग्र स्वभाव से परेशान थी. वो शारीरिक संबंध बनाते समय पत्नी को चोट पहुंचाता था. पति से नाराज होकर महिला जंगल में भाग गई तो पति भी उसके पीछे भागने लगा. ये देखकर वो एक बेहद ऊंचे बरगद के पेड़ पर चढ़ गई. जब गुस्साए पति ने भी ऐसा किया तो उससे जान बचाने के लिए महिला ने अपने पैरों पर बरगत की लतर बांधी और पेड़ से कूद गई. पति ने जब पत्नी को ऐसा करते देखा तो वो भी उसके पीछे कूदा मगर उसने ध्यान ही नहीं दिया कि महिला ने पैर पर लतर बांधी थी. इस तरह पत्नी ने अपनी जान बचा ली. तब से ये मान्यता आइलैंड की औरतें मनाने लगीं लेकिन वक्त के साथ उनके परिवार के लोगों ने उन्हें ऐसा खतरे के चलते ऐसा करने से रोका और पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मर्द ऊंचाई से कूदना शुरू कर दिए.

