ऑनलाइन केक ऑर्डर करते समय शख्स ने पूछा- 'क्या इसमें अंडा है?' बेकरी के स्पष्ट जवाब को देख सब रह गए दंग

कई बार जाने-अंजाने में ऐसी विचित्र घटनाएं हमारे साथ घट जाती हैं कि खुद के हैरान तो करती ही हैं, दूसरों को भी दंग कर देती हैं. ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र के एक शख्स के साथ घटी जिसने एक बेकरी से केक ऑर्डर (Man order online cake ask about egg) किया और उसके साथ एक मामूली जानकारी मांगी. मगर उसके सवाल का जवाब (Bakery write cake contains egg on top of cake) जिस तरह मिला वो सोशल मीडिया पर लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है.

नागपुर (Nagpur, Maharashtra) के कपिल वासनिक शहर की एक फेमस बेकरी स्टोर से केक (Message on cake gone wrong) मंगवाना चाहते थे. उन्होंने केक मंगवाने के लिए स्विगी चुना. उसमें उन्हें एक खूबसूरत और टेस्टी लगने वाला चॉकलेट केक दिखा तो उनका मन हो गया कि वो उसे मंगवाएं. मगर केक ऑर्डर करने से पहले वो ये जानना चाहते थे कि उसमें अंडा पड़ा है या नहीं. उन्होंने केक ऑर्डर कर दिया और एप में संदेश पूछने की जगह पर मैसेज कर बेकरी से अंडे (Please mention if the cake contains egg) के बारे में पूछा.

So I ordered a cake from a renowned bakery in Nagpur, through #Swiggy. In the order details I mentioned “Please mention if the cake contains egg”. I am speechless after receiving the order 👇🏼 pic.twitter.com/WHN0Ht20r0 — Kapil Wasnik (@kapildwasnik) May 20, 2022



केक पर ही बेकरी ने लिख दिया जवाब

जब उनका केक डिलिवर हुआ तो उसपर नाम लिखे होने की जगह जो लिखा था वो काफी हैरान करने वाला और मजेदार था. उनके केक पर लिखा था- “इस केक में अंडा है”. यानी वो जिस बात का जवाब एप पर ही जानना चाहते थे, उसका जवाब बेकरी वालों ने केक पर लिख भेजा. ट्विटर पर कपिल वासनिक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. उसने कहा कि जब उसने ये केक देखा तो उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था.

इम मामले में अकेले नहीं हैं कपिल

कपिल के इस पोस्ट को लोगों ने खूब पसंद किया और इसे 55 हजरा से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं जबकि 7 हजार से ज्यादा रीट्वीट्स हो चुके हैं. कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक शख्स ने कहा कि उसे लगता है अब रेस्टोरेंट्स रोबोट को नौकरी पर रखने लगे हैं. सबसे ज्यादा मजे की बात ये है कि कपिल अकेले नहीं हैं जिनके साथ बेकरी वालों ने ऐसा किया है. अन्य लोगों ने भी अपने अनुभव शेयर किए और केक की तस्वीर को साझा किया.

I ordered “happy 8 P❤️P” but delivered as “p heart p” pic.twitter.com/QJlW1OvjAo — SP (@PrassuTweeting) May 20, 2022



एक शख्स ने बताया कि उसने पिता के जन्मदिन पर लिखने के लिए दिया था हैपी बर्थडे पॉप जिसमें उसने दोनों पी के बीच में दिल का निशान बनाने को कहा था. अब देखिए उसे कैसा केक मिला.

Me: Please put the Happy Birthday “Pin Board” on top of cake.

Restaurant: pic.twitter.com/EeEtupOefQ — Prakash Reddy (@saiprakash4688) May 20, 2022



एक ने बेकरी वालों से कहा था कि केक पर हैपी बर्थडे का पिन बोर्ड लगा देना. तो उसे कैसा केक मिला.



अरुण नाम के एक शख्स ने बताया कि उसके केक पर तो वही मैसेज लिख दिया था जो उसने बेकरी को दिया था कि साथ में कटलरी मत भेजना.

