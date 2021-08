न्यूड थेरेपी से मरीज का तनाव कम करती है महिला, इलाज के दौरान उतार देती है सारे कपड़े!

दुनिया में काफी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जिसके बारे में शायद हमें कम जानकारी होती है. हाल ही में एक ऐसी ही अजीबोगरीब चीज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है जिसे जानकर लोग हैरान हो जा रहे हैं. इन दिनों तनाव (Stress), उलझन, या मानसिक समस्याएं हो जाना आम बात है. लोगों के पास इतनी समस्याएं हैं जिसे लेकर वो हमेशा ही तनावग्रस्त रहते हैं. ऐसे में एक महिला लोगों की थेरेपी (Therapy) कर रही है, वो भी उनके सामने कपड़े उतार कर (Therapist gets Naked)!

मरीजों के सामने उतार देती हैं पूरे कपड़े

जी हां, आपने सही पढ़ा. अमेरिका के न्यूयॉर्क की रहने वाली सारा व्हाइट (Sarah White) एक थेरेपिस्ट हैं जिनके सारे ही क्लाएंट पुरुष होते हैं. वो इसलिए कि सारा बेहद अजीबोगरीब तरीके से अपने क्लाएंट्स के मानसिक तनाव को कम करती हैं. सारा अपने मरीजों का इलाज न्यूड थेरेपी (Nude Therapy) से करती हैं. इस थेरेपी में वो मरीजों के सामने पूरे कपड़े उतार देती (Therapist gets fully naked in front of clients) हैं. मगर ऐसा वो अपने क्लाएंट की इच्छा पर करती हैं. उनके क्लाएंट्स भी इस थेरेपी का आनंद भी उठाते हैं और उनके सामने खुलकर अपनी समस्याओं को शेयर भी कर लेते हैं. सारा का मानना है कि मरीज के सामने न्यूड (Nude) होकर वो उन्हें ये यकीन दिलाना चाहती हैं कि वो उनपर भरोसा कर सकते हैं और खुद के लिए भी सम्मान मेहसूस करते हैं.

(फोटो: Instagram/@sarahwhitetherapy)

कैसे होती है थेरेपी के लिए बुकिंग?

‘द नेकेड थेरेपिस्ट’ (The Naked Therapist) के नाम से मशहूर सारा व्हाइट एक घंटे के वेब कैम सेशन के लिए एक हजार डॉलर यानी करीब 75 हजार रुपये फीस के तौर पर चार्ज करती हैं. 30 साल की सारा ये दावा करती हैं कि न्यूड थेरेपी के माध्यम से उन्होंने काफी सफलता हासिल की है. सारा की वेबसाइट ‘सारा व्हाइट थेरेपी डॉट कॉम’ पर लोग उनके साथ सेशन की बुकिंग करवा सकते हैं. वेबसाइट के अनुसार सारा इन दिनों सिर्फ उन्हीं क्लाएंट्स से संपर्क कर रही हैं जो बिटकॉइन से उन्हें पेमेंट कर सकते हैं. सारा के पास थेरेपिस्ट के तौर पर काम करने का कोई लाइसेंस नहीं है. उन्होंने साल 2006 में साइकोलॉजी की डिग्री हासिल की थी. सारा बताती हैं कि वो हर सेशन के पहले वो अपने क्लाएंट्स से एक अग्रीमेंट साइन करवाती हैं जिसमें वो ये बताती हैं कि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है. थेरेपी की शुरुआत सारा पूरे कपड़े पहनकर ही करती हैं मगर थेरेपी के दौरान वो धीरे-धीरे अपने कपड़े उतारती जाती हैं (Strip Naked) और अक्सर ही वो पूरे कपड़े उतार देती हैं. सारा का कहना है कि कपड़े उतारने का काम वो अपने क्लाएंट की इच्छा के अनुसार ही करती हैं. अगर उनका क्लाएंट नहीं चाहता कि वो कपड़े उतारें तो वो नहीं उतारती हैं. सारा कहती हैं कि सेशन के दौरान कई पुरुष उनके साथ ऑनलाइन संबंध (Online Sex) बनाते हैं जिससे उनका तनाव कम होता है.

सारा के अनुसार न्यूड थेरेपी के होते हैं कई फायदे

सारा का मानना है कि न्यूड थेरेपी बेहद ही कारगर जरिया है पुरुषों से उनकी मन की बात निकलवाने का. इस तरीके से वो उन्हें उत्तेजित (Arouse) कर देती हैं जिससे वो उनपर भरोसा करने लगते हैं. कई बार उनके क्लाएंट उनके सामने कमजोर पड़ जाते हैं और इस स्थिति में वो अपनी समस्याएं सारा के साथ बेहतर ढंग से शेयर कर पाते हैं. इसके जरिए पुरुषों का मन हल्का होता है और वो अपने तनाव से मुक्त होते हैं. सारा ने अपनी वेबसाइट पर काफी डीटेल में इस बात का जिक्र किया है कि न्यूड थेरेपी कैसे फायदेमंद हो सकती हैं. सारा ने एक न्यूज वेबसाइट को बताया कि अधिकतर पुरुष जो उनसे संपर्क करते हैं वो अपने रिलेशनशिप में यौन संबंध (Sexual Relationship) से खुश नहीं होते जिसके चलते वो तनाव में होते हैं. सारा से बात कर के वो अपने मन को हल्का करते हैं जिससे उन्हें रिश्तों को बेहतर तरीके चलाने का तरीका पता चलता है. सारा अपनी ये सर्विस साल 2010 से दे रही हैं. सारा ने बताया कि वो अक्सर सेक्स टेप (Sex Tape) रिकॉर्ड कर के अपने क्लाइंट्स को भेजती हैं. इस थेरेपी से उन्होंने कई लोगों को डिप्रेशन और इरेक्टाइल डायस्फंक्शन (Erectile Dysfunction) जैसी समस्या से भी उबरने में मदद की है.