Viral Video: सड़क पर खुलेआम टहलता दिखा गैंडा, बिना डरे लोग करते रहे अपना काम! नहीं देखा होगा ऐसा नजारा

Nepal Plane Crash ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. प्लेन के अंदर का लाइव वीडियो, इंफ्लूएंसर और एयर होस्टेस की मौत से पहले की फोटोज लोगों को हैरान कर रही हैं. देश अपने ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरती के लिए जाना जाता है मगर ऐसी घटना से लोग शायद यहां जाने से ही डरने लगें. पर ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये देश अपने में बेहद अनोखा है और एक हादसा, यहां के लोगों की गर्मजोशी और खुशदिल स्वभाव को खत्म नहीं कर सकता. इन दिनों एक पुराना वीडियो फिर वायरल (rhino walking on road) हो रहा है जिसमें नेपाल का एक अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है. एक गैंडा (Rhino on road in Nepal) सड़क पर खुलेआम घूमता नजर आ रहा है.

इंस्टाग्राम अकाउंट @everythingaboutnepal पर नेपाल से जुड़ी अमेजिंग चीजों को पोस्ट किया जाता है. कुछ दिनों पहले अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था जो फिर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Nepal rhino video) में एक गैंडा नजर आ रहा है. आप कहेंगे कि गैंडा दिखने में अनोखापन क्या है. पर वही गैंडा अगर आपको सड़क पर, आम लोगों के बीच चलता हुआ दिख जाए तो आप उसे जरूर अनोखा समझेंगे!

View this post on Instagram A post shared by Everything About Nepal (@everythingaboutnepal)



सड़क पर घूमता दिखा गैंडा

इस वीडियो में भी ऐसा ही है. एक गैंडा शहर में, भीड़भाड़, मार्केट, गाड़ियों और पैदल चलते हुए लोगों के बीच चलता नजर आ रहा है. वो धीरे कदमों से सड़क पर चल रहा है, जैसे उसे किसी और से कोई मतलब ही नहीं है. लोग भी बिना डरे उसके आसपास टहल रहे हैं. कैप्शन के अनुसार ये वीडियो नेपाल के चितवन में सौराहा का है. यहां चितवन नेशनल पार्क है और गैंडे अक्सर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 19 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि ये नेपाल के चितवन का आम दिन है. लोकल लोग भी डर नहीं रहे हैं. एक ने कहा कि ये तो अंग्रेजी फिल्म जुमांजी का सीन लग रहा है. एक को तो ये वीडियो फेक लगने लगा. तब लोगों ने उस व्यक्ति के कमेंट पर रिप्लाई कर बताया कि वीडियो असली है. ये गैंडा बचपन से ही अपने परिवार से दूर है और सड़कों पर, इंसानों के बीच ही ज्यादातर पला है.

