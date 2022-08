समुद्र किनारे चली जोरदार हवा, युवक के लिए सीधे खड़ा होना भी हुआ मुश्किल! चौंका देगा ये वायरल वीडियो

प्रकृति के कई ऐसे रूप हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे. अक्सर हम प्रकृति को कम आंकते हैं, हमें लगता है कि इंसान उससे बड़ा है मगर जब हमें उसका असल रूप नजर आता है तब हमें पता चलता है कि हम कितने मामूली हैं. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक समुद्र किनारे उड़ता (Man trying to fly in high speed wind) हुआ नजर आ रहा है. यूं तो वो हकीकत में नहीं उड़ रहा है मगर हवा इतनी जोरदार चल रही है कि उसे देखकर आपको लगेगा कि वो उड़ते-उड़ते रह गया.

इंस्टाग्राम अकाउंट ‘अर्थ पिक्स’ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर नीदरलैंड का एक वीडियो (Netherland video high speed wind) शेयर किया गया है जिसमें समुद्र किनारे (Man standing next to sea faces wind video) इतनी तेज हवा चलती दिख रही है कि लग रहा जैसे सब कुछ उड़ जाएगा. आप सोचेंगे कि हवा चलती हुई दिख कैसे सकती है, क्योंकि वो नजर तो नहीं आती. दरअसल, वीडियो में एक युवक उस हवा के सामने खड़ा हो गया और उसे देखकर आपको पता चलेगा कि उसकी शक्ति कितनी ज्यादा है.

समुद्र किनारे तेज हवा में उड़ने की कोशिश करते दिखा

वीडियो में एक युवक समुद्र किनारे बने घास के बीच पर खड़ा हुआ है. वहां और भी लोग मौजूद नजर आ रहे हैं जो मौसम का आनंद ले रहे हैं. युवक हवा के बहने की दिशा में खड़ा है और अपनी जैकेट को खुला छोड़ देता है. उससे हवा उसमें भरने लगती है. हवा की रफ्तार इतनी तेज लग रही है कि शख्स बड़ी ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है. वो अपने पैर की दोनों उंगलियों पर इस तरह खड़ा नजर आ रहा है जैसे लग रहा कि वो कुछ ही देर में उड़ जाएगा. उसका सीधे खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 57 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने सवाल उठाया कि अगर हवा इतनी तेज चल रही है कि शख्स उड़ता हुआ लग रहा है तो फिर पीछे बनी विंडमिल के पंखें क्यों नहीं चल रहे हैं. इस सवाल पर कई लोगों ने उत्तर दिया कि जब हवा ज्यादा ही तेज होती है तो विंडमिल को बंद कर दिया जाता है जिससे तेज हवा के कारण पंखे टूट ना जाए. अगर ऐसा होता है तो लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं. कई लोगों ने वीडियो पर हैरानी जताई है.

