VIDEO: महिला ने किया नंबर देने से इनकार तो शख्स ने कुल्हाड़ी से कर दिया हमला! रेस्टोरेंट में की मारपीट

कई मर्द ऐसे होते हैं कि वो प्यार के मामले में ना नहीं सुन पाते. उन्हें लगता है कि जो वो महिला से चाहते हैं, उसे वो चीज तुरंत मिल जानी चाहिए. फिर वो औरत के द्वारा इनकार किए जाने को अपनी तौहीन समझ लेते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक अमेरिकी शख्स ने भी किया. इन दिनों सोशल मीडिया पर उस शख्स का वीडियो वायरल हो रह है जिसने सिर्फ एक महिला के मना करने पर रेस्टोरेंट (American man fight in restaurant over woman) में बवाल मचा दिया.

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क (New York, America) के रहने वाले माइकल पैलेसिओस (Michael Palacios) रात के करीब 2 बजे शहर के एक मैक्डोनाल्ड्स (Man attacks with axe in McDonald’s) में थे. तभी उन्होंने वहां एक लड़की को देखा जो अपने दोस्तों के साथ थी. माइकल ने उस लड़की से नंबर मांगा और उससे उसके घर के पते के बारे में पूछने लगा. लड़की को माइकल का रवैया ठीक नहीं लगा इसलिए उसने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया. बस उसके बाद माइकल ने वहां हंगामा मचाना शुरू कर दिया.

Another day in nyc pic.twitter.com/OCOPIkIzuO — World Latin Honey (@WorldLatinHoney) September 17, 2022



शख्स ने रेस्टोरेंट में निकाल ली कुल्हाड़ी

डेली स्टार से बात करते हुए कई चश्मदीदों ने बताया कि लड़की के मना करने के बाद भी माइकल वहां से नहीं हट रहा था तो उसके दोस्तों ने बीच-बचाव किया और माइकल से बहस शुरू हो गई. इसके बाद ये बहस हाथापाई में बदल गई. माइकल ने कुछ देर तक बिना कोई रिएक्शन दिए उन लोगों की मार को सहा और फिर पीठ पर टांगे अपने बैग में से एक छोटी कुल्हाड़ी निकाल ली. उसके बाद उसने महिला के दोस्तों पर हमला शुरू कर दिया और रेस्टोरेंट में भयंकर तोड़फोड़ मचा दी. उसने कांच और टेबल तोड़ डाले. लोग भी उसे डरकर इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं. उसके बाद वो वहां से चला गया मगर बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. चश्मदीदों ने बताया कि माइकल ने शराब पी हुई थी, उसके नजदीक जाने पर शराब की महक बहुत तेज आ रही थी.

वायरल हो रहा है वीडियो

ट्विटर पर @WorldLatinHoney नाम के अकाउंट ने इस वीडियो को पोस्ट किया है जिसे 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और हजारों लोगों ने इसे रीट्वीट भी किया है. वीडियो में माइकल द्वारा की गई हिंसा साफ देखी जा सकती है. कमेंट सेक्शन में पोस्ट किए गए एक दूसरे वीडियो में दिख रहा है कि माइकल अपनी साइकिल से रास्ते पर जा रहा है और एक कार में बैठे व्यक्ति को गाली बक रहा है.

