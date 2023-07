जिंदगीभर साथ रहना चाहती थी सहेलियां, रिश्ते के बीच आई मां तो कर दी हत्या! 15 साल की उम्र में बनी हत्यारी

दुनिया में कई ऐसे अपराधी हुए हैं जिनके जुर्म के किस्से सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी. ऐसी ही दो हत्यारी सहेलियां थीं पॉलीन पार्कर और जूलियट हल्म (Pauline Parker and Juliet Hulme) जिन्होंने साथ रहने के लिए पॉलीन पार्कर की मां की हत्या कर दी. दोनों न्यूजीलैंड की कुख्यात अपराधी बन गईं और चर्चा में आ गईं.

ऑल दैट्स इंट्रेस्टिंग की रिपोर्ट के अनुसार 22 जून 1954 का दिन न्यूजीलैंड (New Zealand murder friends) के इतिहास में हमेशा एक काले दिन की तरह याद किया जाएगा क्योंकि उसी दिन दोनों ने एक की मां (New Zealand’s Most Infamous Murders) को मौत के घाट उतार दिया. पॉलीन पार्कर का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था जबकि जूलियट हल्म इंग्लैंड की पैदाइश थीं. हल्म एक फेमस डॉक्टर की बेटी थीं. हल्म लंबी और खूबसूरत थीं और उनका इंग्लिश एक्सेंट भी कमाल का था. हल्म अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में शिफ्ट हो गईं. दोनों फिजिकल एजुकेशन की क्लास में साथ शामिल होने लगीं और तभी उनकी दोस्ती हो गई.

दोनों को हो गया एक दूसरे से लगाव

दोनों जैसे-जैसे बड़ी होने लगीं, उनकी दोस्ती गहरी होती गई और उन्होंने अपनी अलग दुनिया बना ली. उन्होंने दिमाग में बना लिया कि उनकी दुनिया अलग है जिसमें वो साथ रहते हैं. उन्होंने अपनी काल्पनिक दुनिया का नाम रखा द फोर्थ वर्ल्ड. वो असल जिंदगी से हटकर अपनी काल्पनिक दुनिया में ही रहने लगीं. उन्होंने सोचा कि वो आगे चलकर अपनी नॉवेल पब्लिश करेंगी. परिवारों को इस बात की चिंता होने लगी कि उनके बीच समलैंगिक रिश्ते पैदा हो गए हैं. उस वक्त न्यूजीलैंड में समलैंगिकता को दिमागी बीमारी माना जाता था.

कर दी मां की हत्या

जब परिवारों ने उन्हें अलग करने के बारे में सोचा तो उन्होंने साथ रहने का ऐसा तरीका निकाला जिसके बारे में जानकर उनकी रूह कांप जाएगी. हल्म का परिवार साउथ अफ्रीका शिफ्ट होने लगा तो उन लोगों ने पार्कर को भी साथ चलने को कहा. पर पार्कर जानती थी कि उसकी मां होनरे रीपर Honorah Rieper उसे नहीं जाने देगी. उसे लगा कि उसकी मां उन दोनों को साथ नहीं रहने देंगी इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटाने के बारे में सोचा. 16 साल की पॉलीन पार्कर और 15 साल की जूलियट हल्म ने 22 जून 1954 को मां को मारने का प्लान बनाया. पॉलीन पार्कर ने 22 जून को अपनी डायरी में ‘सुखद घटना का दिन’ बताया था. दोनों लड़कियां रीपर को अपने साथ पार्क में टहलाने ले गईं और वहां मौजे में पत्थर भरकर उससे मारने लगीं. 20 बार मारने के बाद रीपर की मौत हो गई. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर ट्रायल शुरू हो गया. दोनों को 5-5 साल जेल की सजा हुई पर फिर वहां से निकलने के बाद दोनों ने एक दम ही अलग जिंदगी बिताई. जहां पार्कर एक ब्रिटेन में रहने लगीं और पूरी तरह धार्मिक हो गईं, वहीं हल्म ने अपना नाम एन पेरी रख लिया और प्रसिद्ध लेखिका बन गई. इसी साल अप्रैल में हल्म उर्फ एन पेरी की मौत हो गई.

