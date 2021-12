महिला को रसोई में मिला सीक्रेट दरवाज़ा, अंदर पहुंची तो दिखी चौंकानी वाली दुनिया

आमतौर पर सबकी आदत होती है कि वो जब किसी भी नई जगह पर जाते हैं, तो उसे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. फिर चाहे वो कोई टूरिस्ट प्लेस हो, होटल हो या फिर नया घर. एक महिला भी अपने घर में ऐसा ही कर रही थी, तभी उसे घर की रसोई में एक ऐसी दराज़ (Hidden Secret in House) मिली, जो देखने वालों को दूसरी दुनिया में लेकर गई.

महिला ने TikTok पर अपने साथ हुआ ये अजीबोगरीब वीडियो शेयर किया है. @theresapizzaaa नाम के अकाउंट से उसने बताया है कि वो जब घर में बोर होती है, तो कहां जाती है? इतना कहकर वो किचन की एक दराज़ (Route for a Pub In Kitchen Cabinet) खोली, तो ये वाकई एक अलग दुनिया (Woman Finds a Pub In her Kitchen) का रास्ता था. महिला ये भी दिखाया है कि ये दुनिया उसके मॉडर्न घर से कहीं ज्यादा बड़ी और आलीशान है.

किचन के सीक्रेट रूम से मिला पब का रास्ता

महिला ने टिकटॉक फुटेज में दिखाया है कि किचन की कैबिनेट का दरवाज़ा खोलते ही वहां नीचे जाने के लिए सीढ़ियां मौजूद हैं. नीचे जाते ही महिला एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है, जहां वाइंस रखी हुई हैं. ये कमरा काफी खूबसूरत है. इतना ही नहीं वो एक दूसरे कमरे में भी जाती है, जहां एक पुराना बुककेस दीवार में लगा हुआ है. जैसे ही वो इस पुराने बुककेस को पीछे की ओर धकेलती है, वहां एक पार्टी रूम भी मिलता है. यहां बहुत सारी कुर्सियां और मेज़ें लगी हुई हैं. इतना ही नहीं 2 टीवी भी कमरे में लगे हुए हैं, जिन्हें यहां बैठकर आराम से देखा जा सकता है.

लोगों ने खूब पसंद किया वीडियो

महिला के इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग इस सेट अप से काफी इम्प्रेस हुए हैं. इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और बहुत से लोगों ने इस पर कमेंट भी किए हैं. एक यूज़र ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है – बिना कहे हुए आप हमें बता रही हैं कि आप कितनी अमीर हैं. वहीं एक अन्य यूज़र ने मज़ेदार तरीके से लिखा है कि मेरे सिंक के नीचे की दराज़ में सिर्फ एक मरा हुआ चूहा है. इससे पहले भी कई लोग इस तरह के वीडियो शेयर कर चुके हैं कि उनके घर के अंदर एक सीक्रेट रूम है, लेकिन ये तो पूरा पब ही था.

