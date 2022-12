पुरानी और बेकार हो चुकी चप्पलों से शख्स बनाता है खूबसूरत कलाकृतियां, देखने वाले हो जाते हैं हैरान!

कला एक ऐसी चीज है जो किसी की अमीरी-गरीबी नहीं देखती, ना ही किसी में फर्क करती है, वो तो हर उस व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है जो उसकी कद्र करता है. आर्ट करने वाले तो सैकड़ों होते हैं मगर कलाकार काफी कम होते हैं. इन दिनों नाइजीरिया का एक कलाकार अपनी अनोखी प्रतिभा की वजह से चर्चा में है. कारण है कि वो पुरानी चप्पलों (colourful mosaic portraits with flip-flops) से खूबसूरत कलाकृतियां बना रहा है जो सभी को हैरान कर रही हैं.

एफपी न्यूज एजेंसी ने हाल ही में नाइजीरिया के एक आर्टिस्ट (Nigeria artist portraits with old slippers video) से जुड़ा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है. इस व्यक्ति का नाम है कोनबॉय एबीपाडे यूजीन (Konboye Ebipade Eugene). इस शख्स ने एक मुहीम छेड़ी है. इसका लक्ष्य है कि दुनिया से प्लास्टिक के कचरे को खत्म करे, उसके लिए कोनबॉय ने ऐसा तरीका खोजा है जिससे वो प्लास्टिक को आर्ट के काम में इस्तेमाल कर रहे हैं.

चप्पल से बनाता है खूबसूरत कलाकृति

एएफपी के मुताबिक कोनबॉय नाइजीरिया के राज्य ओगुन के एबेकुटा शहर में रहते हैं. वो प्लास्टिक के प्रदूषण के खिलाफ एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं. इसके तहत वो सैकड़ों प्लास्टिक से बनी चप्पलों को जुटाते हैं और उससे मोजैक पोर्ट्रेट का निर्माण करते हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 1800 लोग फॉलो करते हैं और वहां आपको उनकी कमाल की कलाकृतियां देखने को मिल जाएंगी. उनकी कला का एक नमूना आप नीचे दिए वीडियो में देख सकते हैं.

2 लाख टन प्लास्टिक नाइजीरिया से महासागरों में फेंका जाता है!

यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया में 21 करोड़ से ज्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता हैं जबकि नाइजीरिया में हर साल 2 लाख टन प्लास्टिक एटलांटिक ओशन में फेंका जाता है. एएफपी से बात करते हुए शख्स ने कहा कि फ्लिप-फ्लॉप यानी प्लास्टिक की चप्पलों को लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं और उसे गरीब लोग भी खरीदते हैं. ऐसे में ये चप्पलें पर्यावरण में प्रदूषण की तरह शामिल रहती हैं. आपको बता दें कि नाइजीरिया, अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, हालांकि, आमदनी के मामले में ये अफ्रीका का दूसरा सबसे अमीर देश भी है.

