Viral Video: भीड़भाड़ वाली रोड पर गिरा प्लेन, रास्ते पर मच गई अफरा-तफरी, जान बचाने के लिए भागे लोग

हादसे कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं. जिन लोगों को लगता है कि वो सेफ ड्राइविंग करते हैं, वो भी हादसों का शिकार हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि उनकी मौत रोड पर ही आगे-पीछे से चलती हुई आ रही हो, वो आसमान से उड़ते हुए भी आ सकती है. हाल ही में नाइजीरिया कि एक घटना एस बात को पुख्ता कर दिया है. यहां एक विमान भीड़भाड़ वाली सड़क पर जैसे ही गिरा (Plane fell on road video), लोगों में अफरा-तफरी मच गई और जान बचाने के लिए सभी भागने लगे. ऐसा नजारा आपने शायद ही कभी देखा होगा.

ट्विटर अकाउंट @donadex02 पर हाल ही में एक वीडियो (Aeroplane fell on road viral video) पोस्ट किया गया है जो काफी चौंकाने वाला है. इस वीडियो (Nigeria plane crash video) में एक विमान भीड़भाड़ वाली सड़क पर क्रैश होता दिख रहा है. फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ये दृश्य नाइजीरिया के लागोस के पास का ही है. ये हादसा बीते मंगलवार को हुआ है. नाइजीरियन इमर्जेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया है कि प्लेन जब क्रैश हुआ, तब उसमें 2 लोग बैठे थे. कंट्रोल टावर ने इस बात को साफ किया कि क्रैश के वक्त 4 नहीं दो लोग थे. वो दो लोग हादसे में बच गए हैं.

The Air prace pilot was saved and a member on board the small plane, God thank u for today my life and my colleagues at work,AP filling stations and the gas filling stations beside if the small plane had landed there we will have all be gone now baba God I thank u Ooo… pic.twitter.com/hsn4d7uYu8

