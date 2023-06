अक्सर हम इतिहास और हमारे पूर्वजों को कम आधुनिक समझकर उन्हें कम जानकार भी समझ लेते हैं. पर जब इतिहास पर अच्छे से शोध किया जाए, तब जाकर समझ आता है कि हमारे पूर्वज कितने होशियार थे. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो पुराने जमाने के जापानी लोगों की अक्ल को दर्शाता है. वीडियो में एक फर्श (Japanese floor make sound) दिखाई गई है, जिसपर चलने पर आवाज होती है. इसपर कोई चाहकर भी दबे पांव नहीं चल सकता. ये जमीन दुश्मनों (Anti ninja floor) से बचाने के काम आती थी. चलिए आपको बताते हैं कैसे!

ट्विटर अकाउंट @historyinmemes पर अक्सर अजबगजब वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें लकड़ी से बनी एक फर्श दिख रही है. जैसे ही उसपर कोई चलना शुरू करता है, उसमें से चिड़िया के चहचहाने की आवाज आने लगती है. इसी कारण से इस फर्श का नाम ‘बुलबुल फर्श’ (Nightingale floor) रखा गया. आप सोचेंगे कि आखिर ये जमीन आवाज क्यों कर रही है, क्या ये टूटी हुई!

Anti ninja floors (Nightingale floor) used in Japan to alert of any trespassers pic.twitter.com/d7C3bZ74jk

— Historic Vids (@historyinmemes) June 1, 2023