पार्किंग में खड़ी कार पर अचानक आ गिरी महिला, बालकनी में बॉयफ्रेंड संग बिना कपड़ों के कर रही थी 'रोमांस'!

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो बेहद अजीबोगरीब (Weird Videos) होते हैं. कभी किसी हादसे का वीडियो तो कभी कुछ और, इंटरनेट पर ऐसे वीडियोज की भरमार है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कुछ लोगों को तो फनी भी लग रहा है जबकि कई लोग देखकर दंग हो जा रहे हैं. इस वीडियो में एक महिला बिना कपड़ों के पार्किंग में खड़ी कार पर आ गिरती है! (Nude woman fell on car)

आप भी ये पढ़कर दंग रह गए होंगे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल (Viral Video) हो रहा है. ये एक सीसीटीवी कैमरे का वीडियो (CCTV video) है जिसमें पार्किंग में कुछ कारें खड़ी नजर आ रही हैं कि अचानक एक महिला कार की छत पर आ गिरती है. महिला ने काफी कम कपड़े पहने हैं (Semi nude woman fell from balcony). सेमी न्यूड अवस्था में कार पर गिरी महिला को यूं तो ज्यादा चोटें नहीं आती हैं मगर वो दर्द से साफ कराहती नजर आ रही है. डेली स्टार समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स का ये दावा है कि महिला बालकनी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटिमेट पल (Intimate moment in balcony) बिता रही थी कि उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे नीचे खड़ी कार पर आ गिरी. वीडियो में नजर आ रहा है कि कार को भी काफी नुकसान पहुंचा है. मगर सबसे हैरत की बात ये है कि महिला जब गिरी तो कुछ ही देर में उसका पार्टनर वहां भागते हुए आया और उसका हाल पूछने या उसे कार से नीचे उतारने के बजाए वो महिला को किस करने लगा.

(1) in Taiwan, a woman fell from a building onto the top of a car in her underpants while holding on to some clothing… a half-naked man rushed to give her a passionate kiss while she was obviously in pain – the couple might’ve been getting intimidate upstairs earlier pic.twitter.com/2tVqWZ91tn

