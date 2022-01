मरीज का बिगड़ा स्वास्थ्य तो मसीहा बनकर सामने आई नर्स, पालतू कुत्ते को ले लिया गोद!

किसी के लिए इंसानी रिश्ते निभाना भी मुश्किल होता है तो कोई जानवरों से ऐसा रिश्ता जोड़ लेता है जो किसी भी रिश्ते से बढ़कर हो जाता है. सुख-दुख का साथी तो कभी दिल के सबसे करीब हो जाता है जानवर. इंसान और जानवर के बीच ऐसा ही अनोखा रिश्ता दिखा बर्ली-बूमर और नर्स (nurse) स्मिथ के बीच. जहां एक नर्स ने अपने मरीज़ के ठीक होकर घर लौटने तक उसके पालतू की देखभाल का ज़िम्मा उठाया तो हर तरफ उसके इस कदम की सराहना होने लगी. नर्स जेनिफर स्मिथ मरीज और उसके डॉगी की रोज़ मुलाकात करवाती है.

इस तस्वीर में हाथ में एक डॉगी को बड़े प्यार से पकड़े ये हैं रोम के जॉन बर्ली( John burley)। बर्ली अस्पताल में हैं जहां इलाज के लिए इन्हें लंबे वक्त तक रहना पड़ेगा, ऐसे में इनकी चिंता थी की इनके दिल के सबसे करीब इनका पालतू डॉगी बूमर (boomer)अब कैसे रहेगा… उसकी देखभाल कौन करेगा…अस्पताल(hospital) जाने के बाद वो अकेला न रहे इसी चिंता में बर्ली ने 13 साल के डॉगी बूमर को शेल्टर होम (shelter home) के हवाले कर दिया था..

रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज के दौरान कई बार बर्ली को डॉगी बूमर की चिंता करते और उसके बारे में बात करते भी देखा सुना गया… उसे ये बात हमेशा परेशान करती थी कि शेल्टर होम में बूमर का ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा होगा, लेकिन वो चाह कर भी अपने चहेते बूमर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने जैसे ही अपनी परेशानी की ये वजह नर्स स्मिथ को बताई उसने भरोसा दिलाया की वो बूमर की तलाश करेगी और उससे मिलवाने भी लाएगी..।

थैंक्स गीविंग डे पर मिला सबसे अच्छा गिफ्ट

जान बर्ली थैंक्स गीविंग डे (THANKS GIVING DAY) से ठीक पहले रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती हुआ था। जहां बर्ली डॉगी के बारे में सोच कर बहुत परेशान रहता था। परेशानी की वजह जानकर नर्स जेनिफर स्मिथ भी बहुत परेशान हुई, लिहाज़ा स्मिथ ने रोम ह्यूमन सोसाइटी (Rome humane society) से संपर्क कर बूमर को गोद लेने की फीस (adoption fee) दी और अपने पास रखने का फैसला किया। स्मिथ ने डॉगी का खाना, कपड़े, टॉयज़, दवाइयां सब की व्यवस्था भी की। बूमर की हालत बहुत खराब थी। स्मिथ (Jennifer Smith) ने बताया कि एक एडल्ट डेकेयर प्रोग्राम (day care programme) में बर्ली और स्मिथ की दोस्ती हुई थी..वहां भी वो अक्सर बूमर के बारे में बात करते थे लिहाज़ा मैं उन दोनों को अलग होते नहीं देख सकती थी।

This man had to give up his dog to the Humane Society due to undergoing a lengthy hospital stay. One of the nurses found out and immediately went to the shelter to adopt his dog. She brings him to visit daily and will return him as soon as the man is well enough to go home pic.twitter.com/7lVJnqkIgi

— Giles Paley-Phillips (@eliistender10) December 29, 2021