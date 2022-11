कभी देखा है रंग बदलता ऑक्टोपस? वीडियो में जीव ने पानी के अंदर बदला कलर! देखकर दंग हुए लोग

सोशल मीडिया अजबगजब वीडियोज का भंडार है. यहां आपको कई ऐसे वीडियोज देखने को मिल जाएंगे जो आपको हंसाते हैं, रुलाते हैं, और हैरान करते हैं. इन दिनों ऐसा ही हैरान करने वाला एक वीडियो चर्चा में है जो एक ऑक्टोपस का है. दिखने बेहद डरावने और अजीबोगरीब लगने वाले ऑक्टोपस से जुड़े कई ऐसे फैक्ट हैं जो चौंकाते हैं पर क्या आप जानते हैं कि इनके अंदर एक बेहद कमाल की विशेषता है? वो है ऑक्टोपस (Octopus changing colour video) के रंग बदलने की शक्ति!

ट्विटर अकाउंट ‘प्यूबिटी’ पर हाल ही में एक वीडियो (octopus video) पोस्ट किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो में एक सफेद रंग का ऑक्टोपस (white octopus change colour video) दिख रहा है जो पलक झपकते ही रंग बदल ले रहा है. लाइव साइंस वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ऑक्टोपस (octopus changing colour viral video) रंग इसलिए बदल लेते हैं क्योंकि उनके शरीर पर क्रोमैटोफोर्स chromatophores नाम के बेहद छोटे रंग बदलने वाले ऑर्गन होते हैं जो पूरे शरीर पर डॉट की तरह मौजूद होते हैं. जानकारों के अनुसार कई ऑक्टोपस तो 100 मिलीसेकेंड से भी कम वक्त में रंग बदल लेते हैं जो पलक झपकाने से भी ज्यादा तेज है.

Mesmerising video of an octopus changing colors while dreaming 😲pic.twitter.com/MNXfGpWRTK

— Pubity (@PubityIG) November 2, 2022