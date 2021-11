विभाजन के वक्त बिछड़े दोस्तों की करतारपुर में हुई मुलाकात! 74 साल बाद एक-दूसरे को देख आ गए आंखों में आंसू

“बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा!” अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म दोस्ताना का फेमस सॉन्ग आज भी सच्ची दोस्ती की भावनाओं को जाहिर करता है. दोस्ती एक एहसास है जो सालों साल दो दोस्तों के अंदर रहती है फिर उनके बीच चाहे जितनी भी दूरी आ जाए वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते. ऐसा ही कुछ हाल ही में हुआ जब करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब (Gurudwara Darbar Sahib Kartarpur) में 74 साल पहले बिछड़े दोस्तों (Old Friends reunite at kartarpur) की मुलाकात हुई.

1947 में भारत के विभाजन के दौरान सरदार गोपाल सिंह (Sardar Gopal Singh) और उनके दोस्त मुहम्मद बशीर (Muhammad Bashir) एक दूसरे से अलग हो गए थे. मगर सरहदों के बनने के बावजूद उनकी पक्की दोस्ती पर कोई आंच नहीं आई. 74 साल बाद जब 94 साल के गोपाल सिंह और 91 साल के बशीर मिले तो दोनों एक दूसरे को देखकर फूट-फूटकर रोने लगे.

Religion and pilgrimage aside for a moment… this is a heart-warming story from Kartarpur Sahib ❤️❤️

The Kartarpur Corridor reunited two nonagenarians friends, Sardar Gopal Singh (94) from India and Muhammad Bashir (91) from Pakistan. They had got separated in 1947. pic.twitter.com/VnKoxhKxLb

