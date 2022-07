VIDEO: 92 साल के बुजुर्ग शख्स ने ऊंचाई से लगाई पानी में छलांग, हौसला देखकर दंग रह गए लोग

कहते हैं, आयु एक संख्या मात्र है. ये बात सच भी है क्योंकि इंसान अगर अपने अंदर के जज्बे और उत्साह को कम ना करे तो वो बुढ़ापे में भी जवानी की तरह जीवन बिता सकता है. आपने कई ऐसे बुजुर्गों (Old man diving from height viral video) को देखा होगा जो अपनी उम्र के विपरीत रोमांच काम करने में आनंद पाते हैं. इन दिनों ऐसे ही एक बुजुर्ग शख्स का वीडियो वायरल (old man jumping in water viral video) हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग शख्स का ऐसा ही जज्बा देखने को मिल रहा है.

इंस्टाग्राम अकाउंट अर्थ पिक्स (earthpix) प्रकृति से जुड़े कमाल के वीडियोज (amazing videos of nature) शेयर करने के लिए फेमस है. इसमें आपको धरती की खूबसूरती साफ नजर आएगी. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो वायरल (old man diving in water video) भी हो रहा है और लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है. इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति काफी ऊंचाई से पानी में छलांग मारते नजर आ रहा है. हैरानी इस बात की है कि वो जितनी ऊंचाई से छलांग लगाता है, उतनी ऊंचाई से कम उम्र के लोगों को भी कूदने में डर लगेगा.

View this post on Instagram A post shared by 🌎 EarthPix 🌎 (@earthpix)



ऊंचाई से पानी में मार दी छलांग

वीडियो में शख्स धीरे कदमों से डाइविंग बोर्ड पर चलता दिख रहा है. वो बोर्ड के बिल्कुल आखिर में आता है और वहां कुछ पल के लिए खड़ा हो जाता है. फिर अपने हाथों को फैलाने लगता है. शख्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कूदने के लिए खुद को तैयार कर रहा है. फिर वो पोजीशन बनाता है और पानी में छलांग मार देता है. वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि इंस्टाग्राम यूजर @donnamgmt ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है. बूढ़ा शख्स 92 साल का है और ये नजारा ग्रीस का है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 20 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. कई लोगों ने कहा कि उन्हें ये देखकर बूढ़े शख्स के लिए डर लग गया था. कई लोगों ने तो ये भी कहा कि इस तरह की चीजें बूढ़ों को नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऊंचाई से कूदने पर या अचानक पानी के संपर्क में आने पर उनको हार्ट अटैक भी पड़ सकता है. हालांकि, बहुत से लोगों ने व्यक्ति की तारीफ भी की. एक ने कहा कि वो भी बुढ़ापे में इतना ही फिट होना चाहता है. वहीं एक ने कहा कि वो शख्स बहुत ही इंस्पायरिंग है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news