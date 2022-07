सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग ने बजाई ऐसी बांसुरी कि IAS अधिकारी का भी आ गया 'दिल', वीडियो शेयर कर की तारीफ

सोशल मीडिया के लोग भले ही कई नुकसान गिना दें, मगर इसका एक बड़ा फायदा हाल के दिनों में काफी दिखने लगा है. वो ये कि अब लोग, जरूरतमंद मगर हुनर से भरे लोगों का वीडियो या फोटो पोस्ट कर देते हैं और वायरल हो जाने पर उनकी आमदनी बढ़ जाती है या फिर उन्हें मौके मिलने लगते हैं. रानू मंडल, भुवन बड्याकर भी इसी सोशल मीडिया (Social Media fame singers) के कारण फेमस हुए थे. इन दिनों एक बांसुरी (Old man playing flute in Delhi) वादक भी इसी वजह से फेमस हो रहे हैं.

IAS ऑफिसर अवनीश शरण (Awanish Sharan) अक्सर अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसे पोस्ट डालते रहते हैं जो वायरल हो जाते हैं. हाल ही में उन्होंने एक शख्स का वीडियो पोस्ट किया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है. दिल्ली के कनॉट प्लेस (Connaught Place, Delhi) की सड़कों पर बांसुरी (Man playing flute in Connaught Place) बजाने वाले इस व्यक्ति ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इसका कारण है उनके द्वारा बजाई गई मंधुर बांसुरी.

Believe me, He is a great Artist. Connaught Place, Delhi.❤️ pic.twitter.com/bq9i9fam72

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) July 14, 2022