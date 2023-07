बारिश में सड़क किनारे समोसा बेच रहा था बुजुर्ग, बताया ऐसे मौसम में काम करने की वजह, दे दी जीवन की बड़ी सीख

इंसान अगर मन से हार जाए तो वो तन से भी हार जाता है, लेकिन अगर उसके अंदर हौसला हो, तो फिर वो हर हारी हुई बाजी को भी जीतने की ताकत रखता है. जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है. लोग सोचते हैं कि अगर वो बूढ़े हो गए तो किसी काम के लायक नहीं हैं. वहीं कम उम्र के लोग अपने काम से जी चुराने लगते हैं. ये दोनों ही लोगों को उदयपुर के एक बुजुर्ग व्यक्ति (Old man selling samosa viral photo) से सीख लेनी चाहिए जिनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है.

ट्विटर यूजर @aaraynsh ने हाल ही में एक फोटो पोस्ट की है जो वायरल (Old man sell samosa Udaipur photo) हो रही है. ये फोटो एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो सड़क किनारे समोसे बेच रहा है. फोटो शेयर करते हुए उन्होंने इससे जुड़ी पूरी कहानी बताई. उन्होंने लिखा- “जब मैंने अपनी कार कोर्ट सर्कल उदयपुर के पास एक ट्रैफिक सिग्नल के पास पार्क की, तो भारी बारिश हो रही थी, जहां मैंने एक बूढ़े अंकल को गर्म समोसा और पोहा बेचते देखा. मैंने ऑर्डर दिया और उत्सुकतावश उनसे पूछा कि उनकी उम्र को देखते हुए उन्होंने आज आराम क्यों नहीं किया. उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसने काम के प्रति मेरा नजरिया पूरी तरह बदल दिया. उन्होंने कहा- ‘बेटा, मैं अब इस उम्र में पैसे के लिए काम नहीं करता. मैं अपने दिल को खुश रखने के लिए काम करता हूं. घर पर अकेला बैठने से यहां बैठना बेहतर है. जब मैं चार लोगों के ख़ुश चेहरे देखता हूं, जो मेरे खाने का स्वाद लेते हैं, तो मेरा दिल ख़ुशी से भर जाता है.’ जहां पूरी दुनिया काम की दुहाई दे रही है, वहीं कुछ लोग अपने रिटायरमेंट की कहानियां लिख रहे हैं.”

It was raining heavily when I parked my car beside a traffic signal near court circle udaipur, where I saw an old uncle selling hot samosa and poha. I placed an order and curiously asked him why he didn’t take a rest today, considering his age. He told me something that… pic.twitter.com/CCIutZv23Z

