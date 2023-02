Viral Video: एक हाथ में iPad, दूसरे में माइक! दादा जी ने छेड़े ऐसे सुर कि सुनते ही झूम उठे लोग

शौक पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है. जो लोग उम्र के साथ खुद को सीमित कर लेते हैं, वो जिंदगी के सामने घुटने टेकने जैसा काम करते हैं. पर बहुत से लोग जिंदादिल होते हैं और वो जिंदगी के हर पल का आनंद लेना पसंद करते हैं. इन दिनों एक बुजुर्ग व्यक्ति का वीडियो वायरल (Old man singing Mohammed Rafi song video) हो रहा है जो इसी प्रकार जीवन का आनंद लेता नजर आ रहा है.

ट्विटर अकाउंट @sumrag पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक बुजुर्ग (Old man karaoke singing video) व्यक्ति गाना गाने नजर आ रहे हैं. बड़ी बात ये है कि उनकी आवाज इतनी सुरीली है कि सोशल मीडिया यूजर्स को यकीन ही नहीं हो रहा है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया- “इन दादा जी को देखिए. ये बहुत कूल हैं. ये टेक सेवी हैं, आईपैड चला रहे हैं, रिमोट चला रहे हैं, बेहद नजाखत के साथ गाना गा रहे हैं. जिस तरह वो सीटी बजा रहे हैं, वो काफी आकर्षक है. आए हाए! जियो दादा जी, जय हो!”

See this grandpa. He is so cool. Full tech savvy, handling the iPad,remote control and singing with amazing ease and nazakat. Loved the way he whistled on the interludes …aaye haaye..😍😍 jiyo dadaji..Jai ho .

Old is gold.

Source: WhatsApp pic.twitter.com/N5PG4AicH2

— Sumeet Raghvan सुमीत राघवन (@sumrag) February 8, 2023