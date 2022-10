बाढ़ के बीच कार में ही फंस गया बुजुर्ग व्यक्ति, लोगों ने जान पर खेलकर बचा ली जिंदगी! दिल जीत लेगा वीडियो

अगर इंसान ही इंसान के काम न आए तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होता है. मनुष्यता दुनिया जीतने में नहीं, दूसरे इंसान का दिल जीतने में है. हाल ही में कुछ लोगों ने ऐसे ही सोशल मीडिया के लोगों का दिल जीता जब उन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक बुजुर्ग व्यक्ति (Old man life saved by men in USA) की जिंदगी को बचा लिया. ये मामला अमेरिका का है जिसका फ्लोरिडा (Florida, USA) राज्य इन दिनों चर्चा में है.

अमेरिका के फ्लोरिडा में इन दिनों इयान चक्रवात (Ian hurricane in Florida) ने लोगों का जीना हराम कर दिया है. यहां तेज बारिश, आंधी और बाढ़ के कारण लोगों के लिए जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई है. मगर इस बीच इंसानियत (humanity videos) की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि मुश्किल परिस्थिति में अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो पर समस्या को पार कर सकते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Good News Movement (@goodnews_movement)



बुजुर्ग शख्स की लोगों ने बताई जान

सकारात्मक वीडियोज (positive videos) पोस्ट करने के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट गुड न्यूज मूवमेंट ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें फ्लोरिडा में इंसानियत की मिसाल देखने को मिल रही है. इस वीडियो में कई लोग कार में फंसे एक बुजुर्ग शख्स (old man stuck in flood in Florida) को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं. शख्स की कार बाढ़ में फंसी है और वो करीब 10 मिनट से इसी पानी के बीच अटका था. अगर उसे वक्त पर मदद नहीं मिलती तो उसकी जान भी जा सकती थी.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

ये वीडियो फ्लोरिडा के नेपल्स का है. इसे 25 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक महिला ने कहा कि उसे तब बहुत खुशी होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है. एक ने कहा कि ये वीडियो इंसानियत की मिसाल है. कई लोगों ने इस बात पर हैरानी जताई कि इतनी तेज हवा में भी एक शख्स के सिर पर काऊ बॉय हैट कैसे टिकी हुई है. एक ने इन सारे लोगों को एंजल का दर्जा दिया.

