VIDEO: अस्पताल से 6 महीने बाद लौट रही पत्नी का इंतजार करने लगा बुजुर्ग शख्स, देखते ही निकल आए आंसू

इंसान बूढ़ा होता है, मगर उसका प्यार हमेशा जवान रहता है. जब दो लोग एक दूसरे से बेहिसाब प्यार करते हैं तो वो कभी जुदा नहीं हो पाते. ऐसे में कुछ पल के लिए भी अलग होना उन्हें भारी पड़ने लगता है. हाल ही में जुदाई का यही दर्द देखने को मिला एक वीडियो जो इन दिनों इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बुजुर्ग शख्स अपनी पत्नी का बेसब्री से इंतजार करते नजर आ रहा है जो 6 महीने बाद अस्पताल (Old man waiting for ill wife coming from hospital) से घर लौट रही थी.

अपने सकारात्मक और इमोशनल वीडियोज के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट गुड न्यूज मूवमेंट (Good News Movement) पर हमेशा ही दिल को छू लेने वाले वीडियोज (heart touching video) नजर आते हैं. अकाउंट पर इसी तरह का एक इमोशनल वीडियो शेयर किया गया है जो खूब चर्चा में है. वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स और पत्नी (Old man waitng for wife to arrive home from hospital) के प्रति उसका प्यार दिखाई दे रहा है.

पत्नी के इंतजार में पति हुआ बेचैन

वीडियो के कैप्शन के अनुसार शख्स को उसके परिवार से पता चलता है कि उसकी पत्नी पूरे 6 महीने बाद अस्पताल से डिसचार्ज होकर घर लौट रही है. वो इस बात से इतना खुश हो जाता है कि गेट के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ जाता है और उसका इंतजार करने लगता है. उसके अंदर बेचैनी साफ नजर आ रही है और वो बार-बार रास्ते की ओर देख रहा है. जैसे ही एम्बुलेंस की लाइट नजर आती है वो हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगता है. जब पत्नी को एम्बुलेंस से उतारकर स्ट्रेचर के जरिए अंदर ले जाने लगते हैं तो वो उससे वहीं बातें करने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. वीडियो के अंत में वो पत्नी के बगल में ही बैठा नजर आ रहा है.

वीडियो देख लोग हुए इमोशनल

इस वीडियो को 11 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लोग इसे देखकर इतने इमोशनल हो गए हैं कि आंसू नहीं रोक पा रहे हैं. एक शख्स ने तो कमेंट करते हुए कहा कि इस वीडियो को देखने के बाद उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया और उससे कहा कि वो उससे प्यार करता है. एक ने कहा कि वो सोने जाने से पहले इस वीडियो को देख रहा था और अब वो रो रहा है. वीडियो देखकर वाकई कहा जा सकता है कि उम्र और प्रेम एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि उम्र बढ़ने के साथ प्रेम भी बढ़ता जाता है.

