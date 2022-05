5 साल पहले गई आंखों की रोशनी लौटी तो फूट-फूटकर रोने लगी बुजुर्ग महिला! इमोशनल कर देगा Video

सोशल मीडिया वीडियोज का भंडार है. यहां अक्सर इंसानों, जानवरों और पेड़-पौधों से जुड़े वीडियो वायरल होते दिख जाते हैं. मगर सबसे ज्यादा दिल छूते हैं इमोशनल वीडियोज जो संवेदनाओं को दर्शाते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो खूब चर्चा में है जिसमें एक बुजुर्ग महिला की आंखों की रोशनी लौटने पर वो फूट-फूटकर रोते (Old woman cried after getting eye sight back) हुए नजर आ रही है.

सकारात्मक और इमोशनल वीडियोज के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट गुड न्यूज मूवमेंट (Good news movement) पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इसका कारण ये है कि इस वीडियो में इमोशनल (Emotional video) करने वाला एक एंगल है जो लोगों को भावुक कर दे रहा है. वीडियो में बताया गया है कि एक बूढ़ी महिला को जब कैटरैक्ट की सर्जरी (Cataract surgery of old woman) के बाद जब सब कुछ दिखने लगता है तो उसका रिएक्शन कैसा रहता है.

View this post on Instagram A post shared by Good News Movement (@goodnews_movement)



सर्जरी के बाद लौटी महिला की आंखों की रोशनी

वीडियो में एक बुजुर्ग महिला की आंखों पर पट्टी बंधी है और एक डॉक्टर उसे धीरे-धीरे खोल रही है. जैसे ही वो पट्टी पूरी उतार देती है तो महिला उसे देखती है और फूट-फूटकर रोने लगती है. महिला के बगल में उसका पोता भी खड़ा है जिसकी आंखों से अपनी दादी को देखकर आंसू छलक पड़ते हैं. वीडियो कैप्शन के अनुसार महिला पिछले 5 सालों से देख नहीं पाती थी. जैसे ही उसकी कैटरैक्ट की सर्जरी हुई, उसे फिर से सब कुछ दिखने लगा.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 7 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है. एक महिला ने लिखा कि ये बेहद प्यारा वीडियो है और वो इसे देखकर रोने लगी. एक ने कहा कि जब उसका कैटरैक्ट ठीक हुआ तो वो इसलिए रोने लगा क्योंकि वो देख पाया कि आसमान कितना नीला होता है. उसने कहा कि उसे पहले आसमान ग्रे दिखाई देता था. एक ने महिला और उसके पोते को प्यार दिया. वहीं बहुत से लोग डॉक्टरों को भी प्यार दे रहे हैं. लोगों ने महिला के पोते की भी खूब तारीफ की जो पीछे रोता नजर आ रहा है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news