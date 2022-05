VIDEO: घर का काम करते-करते नाचने लगी बूढ़ी महिला, डांस की वजह से सोशल मीडिया पर हो गई वायरल

सोशल मीडिया गजब का प्लेटफॉर्म है जो अमेजिंग चीजों के साथ-साथ विचित्र चीजों को भी फेमस कर देता है. कई बार लोग हैरान करने वाले कारनामों के लिए फेमस हो जाते हैं तो कई लोग अजीबोगरीब चीजों के कारण, मगर एक बुजुर्ग महिला अपने डांस के कारण फेमस हो रही है. उसने अपने डांस (Old woman dance while doing laundry) के साथ लोगों को जिंदगी से जुड़ी बड़ी सीख भी दी है जो तारीफ के काबिल है.

सकारात्मक खबरों (Positive news) के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट गुडन्यूज मूवमेंट (good news movement) पर हाल ही में एक वीडियो (elderly woman dancing while washing clothes) शेयर किया गया है जो काफी मजेदार और ऊर्जा से भरा है. इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला डांस कर रही है जो ये सीख दे रही है कि इंसान को हर परिस्थिति में खुश होना चाहिए.

डांस करती दिखी बुजुर्ग महिला

वीडियो में महिला वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ करते हुए दिख रही है. वो कपड़ों को अंदर डालती है और डांस शुरू कर देती है. उसका हंसमुख और ऊर्जा भरा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. महिला की सकारत्मकता देखकर उसने लोगों को बड़ी सीख भी दी है जो वीडियो के कैप्शन में बताई गई है. कैप्शन में लिखा है- “मुझे नहीं लगता कि कपड़े धुलते वक्त किसी ने इतनी मस्ती की होगी जितनी ये महिला कर रही है. आप जो भी करें, हमेशा एंजॉय करते रहें.”

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 30 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक महिला ने वीडियो देखने के बाद कहा कि वो भी अब कपड़े धोते वक्त ऐसा ही पॉजिटिव एटिट्यूड रखेगी. वहीं एक ने कहा कि जिस तरह कपड़े लगाने के बाद महिला की मशीन में से आवाज आ रही है, वो भी चाहती है कि उसके पास भी ऐसी ही मशीन हो. एक ने कहा कि हर बुजुर्ग व्यक्ति को उम्र के साथ इतनी ही सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर शामिल करनी चाहिए. हर कोई महिला की तारीफ कर रहा है. एक महिला ने तो यहां तक कह दिया कि औरत उससे अच्छा डांस कर लेती है.

