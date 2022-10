नाव पर आगे बैठकर समुद्र का मजा ले रही थी बुजुर्ग महिला, तेज झटके से गिरी नीचे! मजेदार वीडियो हुआ वायरल

समुद्र की सैर करना कई लोगों की विशलिस्ट में शामिल होता है. बहुत से लोगों की जिंदगी बीत जाती है पर वो कभी समुद्र नहीं देख पाते. कई लोगों को तो तेज लहरों के बीच सर्फिंग और बोटिंग करना भी पसंद आता है. हालांकि, बुजुर्गों को समुद्र का अनुभव परेशान कर सकता है. तेज लहरों में वो खुद को संभाल नहीं पाते और छोटी-मोटी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. ऐसे ही एक महिला (Woman fell from speed boat video) भी हो गई, उसकी दुर्घटना भी बहुत गंभीर तो नहीं थी पर उसे देखकर आपको हंसी बहुत आएगी क्योंकि उसका वीडियो इन दिनों चर्चा में है.

ट्विटर अकाउंट @TheBest_Viral पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक महिला बोटिंग (old woman fell in sea from boat video) करती दिख रही है. स्पीड बोट्स पर सैर करना काफी मजेदार होता है पर अगर इस सफर के दौरान कोई दुर्घटना हो जाए तो मजा, सजा बन जाता है. ऐसा ही एक बुजुर्ग महिला के साथ हुआ.

When you know divorce is going to be so expensivepic.twitter.com/lKlpsjRU8H

— Lo+Viral 🔥 (@TheBest_Viral) October 28, 2022