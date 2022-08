दुकान में काम करने वाले शख्स के साथ बच्चों की तरह खेलती नजर आई बुजुर्ग महिला, तान दी खिलौने वाली बंदूक!

कहते हैं, आयु एक संख्या मात्र है. इंसान तब नहीं बूढ़ा होता जब वो 60 साल पार कर जाता है, बल्कि तब होता है जब वो मन से खुद को बूढ़ा मान लेता है. आपने बुजुर्ग लोगों से जुड़े वीडियोज देखे होंगे जो खुद को बूढ़ा (Old woman prank with store employee) मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं. वो अपने से कम उम्र के लोगों के साथ मस्ती-मजा करते नजर आ जाते हैं. हाल ही में एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक युवक के साथ बच्चों की तरह खेलत नजर आ रही है.

‘क्रीचर ऑफ गॉड’ नाम के ट्विटर अकाउंट पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक बुजुर्ग महिला किराने की दुकान (old woman fun with grocery store employee video) में काम करने वाले शख्स के साथ बच्चों की तरह खेल रही है. उम्र के एक मोड़ पर आकर लोगों को लगने लगता है कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें गंभीरता से पेश आना चाहिए मगर ये महिला इस बात का सबूत है कि इंसान को अपने अंदर बचपना कभी नहीं खत्म करना चाहिए.

A lady and a grocery store employee have fun together whenever they meet at the store.pic.twitter.com/2Cx6ednEt5

— Creature of God (@mdumar1989) August 4, 2022