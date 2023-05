Viral Video: ये है दुनिया का एकमात्र जीव, जो पराग खाकर रहता है जिंदा, मगर नहीं मिली उड़ने की शक्ति!

दुनिया अजबगजब जीवों से भरी हुई है. आपको यहां कई ऐसे जीव दिखाई दे जाएंगे जो इतने विचित्र होते हैं कि उनके बारे में ना ही आपने पहले सुना होगा और ना देखा होगा. कई जीव एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं पर वो अपने हमशक्लों से पूरी तरह अलग भी होते हैं. ऐसा ही एक जीव है हनी पोसम (Honey Possum). ये दिखने में चूहे जैसा लगता है, पर चूहा नहीं है. इससे जुड़ी इस जीव (Weird creature video) का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @Rainmaker1973 पर हाल ही में हनी पोसम जीव का एक वीडियो (mouse that feed on nectar video) पोस्ट किया गया है जिसमें वो एक फूल से कुछ खाता नजर आ रहा है. आमतौर पर ऐसे जीव छोटे कीड़े या पत्तियां जैसी चीजें खाते हैं पर इस जीव की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से पराग पर ही आश्रित है. हनी पोसम दिखने में चूहे जैसा है पर ये चूहे की तरह रोटी, या पनीर नहीं खाता है, ये सिर्फ फूलों का पराग खाता है.

The Honey Possum is the only non flying animal in the world to live solely on a diet of nectar and pollen.

Males have the largest sperm of any mammal in the world (0.36 mm), whilst their young are born weighing only 0.005 grams

[📹 Grassland Films]pic.twitter.com/mo73D22Zd2

— Massimo (@Rainmaker1973) May 14, 2023