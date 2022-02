मॉडल ने रूसी सेना को दिया विचित्र ऑफर, पुतिन के निर्देशों को ना मानने वाले सैनिकों संग करेगी रोमांस

रूस और यूक्रेन का युद्ध (Russia Ukraine War) जारी है जिसकी वजह से दुनिया के कई और देशों में भी तनाव देखने को मिल रहा है. इस बीच अलग-अलग देशों के नागरिक रूस की आलोचना कर रहे हैं और उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ रहे हैं. हाल ही में एक एडल्ट मॉडल इसी वजह से चर्चा में आ गई है. मॉडल ने रूस की सेना को अजीब ऑफर (Model offer to romance with Russian soldiers) दिया है. उसका कहना है कि रूसी सैनिक अगर राष्ट्रपति पुतिन का खंडन (Model ask Russian soldiers to defies Putin order) करेंगे तो वो उनके सभी के साथ रोमांस करेगी जो-जो ऐसा करने में शामिल होंगे.

ट्विटर पर बैड किटी (Bad Kitty) के नाम से फेमस एडल्ट मॉडल लिली समर्स (Lilly Summers) इन दिनों अपने एक बयान के लिए चर्चा में हैं. डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार जब से रूस और यूक्रेन का झगड़ शुरू हुआ है, तब से ही वो ट्विटर पर विवादित ट्वीट (Onlyfans model controversial tweet) डाली जा रही हैं. वो पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं और उनकी जीत के लिए मना रही हैं. इसके लिए अब वो रूस की सेना को अलग-अलग तरह के ऑफर भी दे रही हैं.

मडॉल का पोस्ट वायरल हो रहा है. (फोटो: Twitter/@lsent2020)

महिला ने दिया चौंकाने वाला ऑफर

हाल ही में उन्होंने बेहद चौंकाने वाला ऑफर सेना को दिया. उन्होंने लिखा कि जो भी रूसी सैनिक अपने राष्ट्रपति पुतिन की बातों का खंडन करेगा और निर्देशों को पालन नहीं करेगा उनके साथ वो रोमांस (model offer to romance with Russian soldiers) करेंगी. इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में शांति बहाल करने की भी मांग की है. कल यानी 27 फरवरी को उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा और यूक्रेन के सैनिकों के लिए अपने ओन्लीफैंस अकाउंट पर खास ऑफर दिया. उन्होंने लिखा कि अगर 1 रूसी मरता है तो वो 1 न्यूड फोटो सेंड करेंगी. अगर 1 रूसी टैंक नष्ट होता है तो वो 1 वीडियो पोस्ट करेंगी और अगर 1 हवाई जहाज गिराया जाता है तो वो साथ में रोमांस करेंगी.

मॉडल ने रूसी सैनिकों को ऑफर दिया है. (फोटो: Twitter/@lsent2020)

कई लोगों ने अपनी सेवा में किया बदलाव

वैसे लिली अकेली ऐसी शख्स नहीं हैं जो रूस को खिलाफ अपनी सर्विसेज में बदलाव कर रही हैं और इस तरह से आवाज उठा रही हैं. आपको बता दें कि कई ऐसे रेस्टोरेंट और बार भी हैं जो रूसी वॉडका को अपने यहां बेचने से मना कर रहे हैं. एक ने बताया कि उसने अपने बार में रूसी वोडका की जगह यूक्रेन का वोडका बेचना शुरू कर दिया है और उससे कमाए पैसों को चैरिटी में दे दिया है.

