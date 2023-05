Viral Video: यहां लगता है ड्रग्स का बाजार, रिकॉर्ड करने पहुंचा यूट्यूबर! दिखा ऐसा नजारा कि उड़ गए होश

ड्रग्स समाज की ऐसी सच्चाई है जो छुपाए नहीं छुप सकती. सरकारें ड्रग्स से लड़ने की हर संभव कोशिश करती हैं पर वो पूरी तरह उसका खात्मा नहीं कर पातीं क्योंकि ड्रग्स इस तरह बेचा जाता है कि उसकी भनक सुरक्षा विभागों को भी नहीं लग पाती. हाल ही में एक यूट्यूबर जब ड्रग्स की मंडी में पहुंचा, तब उसे पता चला कि कैस इसका धंधा (Open drugs market video) किया जाता है. यूट्यूबर का वीडियो वायरल हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @clipsthatgohard पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक हैरान करने वाला दृश्य नजर आ रहा है. वीडियो में एक यूट्यूबर, ड्रग्स की बहुत बड़ी मंडी में पहुंचता दिख रहा है जहां सब्जियों की तरह, खुलेआम ड्रग्स बिक रहा है. आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये जगह है कहां! चलिए आपको बताते हैं. ये ब्राजील (Drugs market Brazil youtuber) के अंदरूनी इलाकों में मौजूद एक ड्रग्स की मंडी है जिसे बेहद कुख्यात गुंडे और उनकी गैंग्स चलाती हैं.

youtuber visits an open drug market deep in a brazilian favela run by notorious gangs pic.twitter.com/aGXFopYHE1

— clips that go hard (@clipsthatgohard) May 11, 2023