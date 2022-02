Viral : वायरल तस्वीर में हर किसी को दिख रहे हैं अलग-अलग नंबर, आपको क्या दिखा ?

Viral Optical Illusion : कई बार अपनी आंखों का देखा भी धोखा हो सकता है. ऑप्टिकल एल्यूज़न (Optical Illusion Numbers) इसी का उदाहरण हैं. इनमें जो दिखता है, वो होता नहीं है और जो होता है, वो हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं. इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रही एक तस्वीर भी ऐसा ही धोखा है. इस तस्वीर में कुछ नंबर लिखे हुए हैं. बेहद गौर से देखने पर ही आप वो नंबर पढ़ पाएंगे, वो भी सही हैं या गलत, ये गारंटी नहीं ली जा सकती.

सोशल मीडिया पर ये अनोखी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देख-देखकर लोगों का दिमाग चक्कर खा रहा है. तस्वीर में लिखे सही-सही नंबर को बताने में ज्यादातर लोग फेल ही हो गए हैं और जो भी इसे बता लेगा, उसे इंटरनेट पर जीनियस की उपाधि दी जा रही है. आप भी इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए कि सही नंबर क्या है?

चकरा रहा है देखने वालों का दिमाग

वायरल हो रही तस्वीर में एक गोलाकार आकृति बनी हुई है. इसी गोले में कुछ आड़ी तिरछी डिज़ाइन काले रंग से बनाई गई है. इनके बीच ही छिपा हुआ है वो जादुई नंबर, जिसके लोगों का भेजा फ्राई करके रखा हुआ है. गोले के अंदर जो नंबर दिखाई देता है, वो ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते या फिर उन्हें गलत नंबर दिख रहे हैं. इस तस्वीर को ट्विटर पर @benonwine नाम के अकाउंट से शेयर करके सही नंबर पूछा गया है.

DO you see a number?

If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF

— Benonwine (@benonwine) February 16, 2022