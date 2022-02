इंसानी खोपड़ी को गौर से देखने पर नजर आया छुपा हुआ राज़? Optical Illusion देखकर चकरा जाएगा दिमाग

आपने कभी ना कभी ऐसी फोटो या वीडियो देखा होगा जिसमें कोई राज की चीज छुपी (Hidden meaning in photos) रहती है. अक्सर फोटो को कई बार देखने पर या इधर-उधर घुमाने पर आपको उसका सच पता चलता है. इसे ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) कहते हैं. ये एक तरह का आंखों का धोका होता है. इसमें सही-गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ लोगों के देखने का नजरिया होता है जो उनके दिमाग के अनुसार तय होता है. हाल ही में ऐसी ही एक फोटो (Human skull optical illusion photo) वायरल हो रही है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेस (National Institute of Enviromental Health Sciences) ने अपनी वेबसाइट किड्स एनवायरमेंट किड्स हेल्थ पर एक फोटो शेयर की है जो देखने में एक पल के लिए खौफनाक लग सकती है. इस फोटो में एक खोपड़ी (Skull photo optical illusion) नजर आ रही है. मगर जैसे ही आप इस फोटो को गौर से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ और ही दिखने लगेगा जिसे देखते ही आप चौंक जाएंगे.

#FaustianFriday Charles Allan Gilbert’s ‘All is Vanity’ (1892) is an allegory of death driven by optical illusion: an image of a human skull ominously takes shape in the background of the depiction of a young woman gazing in a mirror — a cleverly outlined memento mori pic.twitter.com/xuUnFXKUHN

— Madeline Potter (@madeline_cct) November 12, 2021