बाथरूम में गुम हो गया है हेडफोन, 7 सेकंड में ढूंढ निकालने का है चैलेंज, क्या पूरा कर पाए आप!

Can You Find the Hidden Headphone in 7 Second: ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि वो तस्वीरें जो इंसान के दिमाग को भ्रमित कर देती हैं. कुछ तस्वीरें हमारे दिमाग को घुमाकर रख देती हैं तो कुछ ऐसी भी होती हैं, जिनमें हम देख कुछ रहे होते हैं और बना कुछ और होता है. दरअसल ये हमारे दिमाग की फंक्शनिंग को चैलेंज करती हैं क्योंकि एक ही तस्वीर में एक को कुछ दिखाई देता है और दूसरे को कुछ और.

आज हम जो पज़ल आपके सामने रख रहे हैं, उसने दिमाग का दही हो रहा है. चैलेंज में करना ये है कि बाथरूम के अंदर कहीं गुम हो गए हेडफोन को ढूंढ निकालना है. इस चैलेंज को बच्चों से लेकर बड़े तक भी ले सकते हैं. आपके पास इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सेकंड का वक्त है.

जो भी टार्गेट पूरा करता है, वो अपने आपको जीनियस मान सकता है.

बाथरूम में छिपी है टॉय कार

इस तस्वीर को Bright Side की ओर से शेयर किया गया है. तस्वीर में आपको एक साफ सुथरा बाथरूम दिख रहा है, जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें करीने से सजाई गई हैं. आमतौर पर बाथरूम में पाई जाने वाली सारी चीज़ें यहां मौजूद हैं, फिर भी यहां एक हेडफोन रखकर कोई भूल गया है. सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जिस हेडफोन को ढूंढा जा रहा है, वो कहीं नहीं दिख रही है. चैलेंज ये है कि आपको अपनी तेज़ नज़र का इस्तेमाल करते हुए उसे 7 सेकेंड के अंदर दिखाना है.

आपको बाथरूम के अंदर गुम हो गया हेडफोन ढूंढ निकालना है. (Credit-Bright Side)

क्या दिख गया आपको हेडफोन?

अगर आपको हेडफोन मिल चुका है, तो आपको अपनी तेज़ नज़र पर खुश हो जाना चाहिए. अगर आपको ये नहीं मिला है, तो आपके लिए हिंट ये है कि हेडफोन सीधा आपके सामने ही है.

तस्वीर में आप हेडफोन को अलमारी के अंदर देख सकते हैं. (Credit-Bright Side)

हमें उम्मीद है कि आपने ये चैलेंज 7 सेकेंड में पूरा कर लिया होगा और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो तस्वीर में इसका उत्तर देख सकते हैं और अगली पज़ल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक.

