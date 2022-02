ग्रे डॉट को देखते-देखते बदल जाएगा अन्य गोलों का रंग, अनोखा Optical Illusion चकरा देगा दिमाग

ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) से जुड़ी फोटोज और ग्राफिक्स अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इन तस्वीरों में आपको ऐसे-ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन देखने को मिलेंगे जो काफी आकर्षक और हैरान करने वाले हैं. इन दिनों एक ऐसी ही छोटा वीडियो वायरल हो रहा है जिसका ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion video) देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा.

लेन्स स्टोर ने एक ऑप्टिकल इल्यूजन शेयर किया है जिसे सिर्फ 30 सेकेंड तक देखने पर आपको जादू दिखेगा. इसे ट्रॉक्सलर्स फेडिंग (Troxlers fading) कहते हैं. वीडियो में अगर आप ग्रे सर्किल को सिर्फ 30 सेकेंड तक फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अन्य स्पॉट हैं वो अपने आप हरे रंग के हो जाएंगे. मगर जैसे ही आप बीच के प्लस साइन को देखेंगे तो उसके अगल-बगल के सर्किल (Optical illusion fades spots) अपने आप गायब हो जाएंगे.

Take this optical illusion, Troxler’s Fading.

Stare at the black cross. The circles will turn blue-green then fade away. pic.twitter.com/t6jRSlbo6e

