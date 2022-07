बंदर ने बाघ के बच्चों को पिलाया बोतल से दूध, मां की तरह रखा मासूमों का ध्यान, वायरल हो रहा Video

भले ही इंसान इस बात को ना माने मगर ये सच है कि जानवरों में भी इंसानों की ही तरह ममता होती है, वो भी दूसरे जानवरों से प्यार करते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी देखभाल कर सकते हैं. हाल ही में जानवरों के बीच प्रेम का नजारा देखने को मिला एक वायरल वीडियो में, जिसमें एक ओरांगुटान, बाघ के बच्चों (Orangutan feeding tiger cubs video) की देखभाल करता नजर आ रहा है.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी समराट गौड़ा (Samrat Gowda IFS) अपने ट्विटर अकाउंट पर अक्सर जानवरों से जुड़े पोस्ट शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने जो वीडियो (Orangutan playing with tiger cubs video) पोस्ट किया है वो आपको हैरान कर देगा और साथ में इमोशनल (emotional animals video) भी. इस वीडियो में एक ओरांगुटान नजर आ रहा है जो बेहद प्रेम के साथ बाघ के बच्चों को प्यार कर रहा है.

Any suitable caption for this beautiful clip?…. pic.twitter.com/NBWQzXSnf7

— Dr.Samrat Gowda IFS (@IfsSamrat) June 30, 2022