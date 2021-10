खाने के लिए नहीं, सजावट के काम आती है ये गोभी! गार्डेन की बढ़ाती है रौनाक, क्या आप जानते हैं नाम?

ठंड आते ही गोभी का सीजन शुरू हो जाता है और गोभी पसंद करने वालों के अच्छे दिन भी. पकवानों से जुड़ी वेबसाइट्स और चैनल्स पर आपको बंदगोभी (Cabbage) और फूल गोभी (Cauliflower) की अलग-अलग डिशेज बनाने के कई तरीके मिल जाएंगे. अगर आप सोच रहे हैं कि यहां हम भी आपको उन्हीं व्यंजनों में से एक बनाने की विधी बताने जा रहे हैं तो आप गलत हैं. आज हम आपको एक ऐसी गोभी (Cabbage that cannot be eaten) के बारे में बताएंगे जिसे आप खा नहीं सकते! अब आप सोचेंगे कि अगर खा नहीं सकते तो वो गोभी कैसे हुई. दरअसल, जिस गोभी के बारे में हम यहां चर्चा कर रहे हैं वो खाने के नहीं, सजावट (Ornamental Cabbage) के काम आती है.

पत्ता गोभी की दूर की रिश्तेदार केल एक प्रकार की गोभी ही होती है जिसे खाया भी जाता है. मगर कई केल (Ornamental Kale) पत्ता गोभी ऐसी होती हैं जो खाने के लिए नहीं, सिर्फ सजावट के लिए ही उगायी जाती हैं. खाए जाने वाली केल और बंद गोभी 4 हजार साल पुरानी सब्जी मानी जाती है मगर सजवाट के काम आने वाली ओर्नामेंटल कैबेज जापान (Ornamental Cabbage in Japan) में सबसे पहले सजावट के लिए उगायी गयी थी. 20वीं शताब्दी में अमेरिका के कृषि विभाग ने लोगों को चीन और जापान भेजकर कुछ नए पौधे लाने का जिम्मा सौंपा था. वहां शोधकर्ताओं को खूबसूरत केल गोभी पसंद आ गईं. 1936 ये गोभियां अमेरिका के मार्केट में भी बिकने लगीं.



ऑर्नामेंटल कैबेज और केल बैंगनी, सफेद और गुलाबी रंग के होते हैं और ठंड का मौसम उनके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है. यानी ठंड के दिनों में ये गोभी आपके गार्डेन को बेहद खूबसूरत बना सकती है. जब तक की बेहद ठंडा मौसम ना हो तब तक ये गोभी अच्छे नहीं फूल पाती है. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गोभी -15 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में भी फूल सकती है. यूं तो ये गोभी खायी जा सकती है मगर इसका स्वाद बेहद कड़वा होता है इसलिए इसको सिर्फ सजावट गार्डेन सजाने के काम में ही इस्तेमाल किया जाता है. ऑर्नामेंटल कैबेज के मामले में टोक्यो की वराएटी एक अपवाद है जो खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है.