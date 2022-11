पक्षी नहीं, इंजीनियर कहिए! चिड़िया ने बनाया ऐसा घोंसला कि इंसानी घर भी लगेंगे मामूली, वीडियो वायरल

इंसान को लगता है कि उसी ने अपनी मेहनत से नए-नए हुनर बनाए हैं और उसमें महारथ हासिल की है पर वो ये नहीं जानता कि सबसे ज्यादा कारीगरी या हुनर इंसानों के अंदर नहीं, प्रकृति के अंदर है जिसे उसने अपने द्वारा बनाए गए तमाम जीवों के अंदर हुनर के रूप में दिया है. आज हम आपको इस बात का सबूत एक वीडियो (bird making nest video) के जरिए देंगे जिसमें एक चिड़िया ऐसा घोंसला बना रही है जिसे देखकर आप दंग हो जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @fasc1nate पर हाल ही में एक वीडियो (viral video) पोस्ट किया गया है जो बेहद अनोखा है. इस वीडियो में एक-दो चिड़िया नजर आ रही हैं जो अपने घोंसले (bird nest video) का निर्माण कर रही हैं. वैसे तो दुनिया में कई ऐसे पक्षी (amazing bird nest video) हैं जो अपना घोंसला बनाने के लिए फेमस हैं. बया पक्षी हो या सॉन्गबर्ड, इनके घोंसले कमाल की कारीगरी दर्शाते हैं. वीडियो में जो चिड़िया दिख रही है वो भी कमाल की है.

The ovenbird is a small songbird known for building elaborate domed nests on the ground. pic.twitter.com/eiGRFYk2Ys

— Fascinating (@fasc1nate) November 16, 2022