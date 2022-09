उल्लू ने घुमाई 360 डिग्री तक गर्दन, पीछे बैठी बिल्ली की थम गई सांसें! वीडियो देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

आपने कभी न कभी उल्लू तो जरूर देखा होगा. पता नहीं क्यों लोग किसी को मूर्ख कहने के लिए उल्लू का सहारा लेते हैं! इस जीव के अंदर इतने कमाल के गुण और शक्तियां हैं जो इसे अन्य जीवों से अलग बनाती हैं. उल्लू से जुड़ी एक अनोखी बात ये है कि ये अपनी गर्दन लगभग 360 डिग्री तक घुमा लेते हैं. यूं तो ये उसकी शक्ति ही है पर शायद उसकी इस ताकत से दूसरे जानवर खौफ खाते हैं. इन दिनों एक वीडियो चर्चा में है जिसमें एक बिल्ली, उल्लू (Owl rotate head viral video) से खौफ खाती दिख रही है.



ट्विटर अकाउंट @Gabriele_Corno अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (funny cat owl video) शेयर किया गया है जो काफी फनी है. इस वीडियो में एक बिल्ली का रिएक्शन (cat funny reaction seeing owl) इतना मजेदार लग रहा है कि उसे देखकर कोई भी लोटपोट हो जाएगा. यूं तो बिल्लियां काफी तेज-तर्रार और फुरतीली होती हैं मगर आसानी से डर भी जाती हैं. आपने भी बिल्लियों को छोटी-छोटी चीजों से डरते हुए देखा होगा पर इस वीडियो में बिल्ली का जो रिएक्शन नजर आ रहा है वो बेहद अलग और अनोखा है.

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) September 23, 2022