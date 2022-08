मालकिन की लापरवाही से हुआ कुत्ते का बुरा हाल, भूख के कारण अपनी ही पूंछ खाने पर हो गया मजबूर!

अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि कुत्ते, भगवान के द्वारा भेजे गए फरिश्ते हैं. वो फरिश्ते जो इंसानों की जिंदगी को रोशन कर देते हैं. मगर इंसान कुत्तों को उस तरह प्यार और सम्मान नहीं देते जिसके वो हकदार होते हैं. एक तरह बहुत से लोग कुत्तों को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं तो दूसरी तरफ कई ऐसे भी लोग होते हैं जो उन्हें पालने के बाद इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि उनकी जान पर बन आती है. हाल ही में एक पालतू कुत्ते (England pet dog neglected) के साथ ऐसा ही हुआ. ये मामला इंग्लैंड का है और लोगों को चौंका रहा है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के चेशायर (Cheshire, England) में एलसैगर एनिमल्स इन नीड (Alsager Animals in Need) नाम का एक डॉग केयर सेंटर है जहां पॉपी (Poppy) नाम का कुत्ता रहता है. ये 2 साल की मादा विपेट-लर्चर ब्रीड का डॉग है. कुछ महीनों पहले उसे यहां लाया गया जिस वक्त उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसकी मौत (owner neglect dog gets jail term from court) भी हो सकती थी. दरअसल, उसकी मालकिन ने पॉपी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा और हमेशा नजरअंदाज करती रही जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई.

कुत्ता जब केयर सेंटर आया था तो मरने की कगार पर था. (फोटो: RSPCA/Daily Star)

जानवर अपनी ही पूंछ खाने पर हो गया था मजबूर

पॉपी को खाना न देने के कारण वो इतना दुबला हो गया था कि उसके शरीर की हड्डियां दिख रही थीं और वो अपनी ही पूंछ खाने को मजबूर था. डॉग केयर सेंटर ने दावा किया कि कुत्ते की पूंछ का अगला हिस्सा इस तरह से कटा हुआ था जैसे उसने खुद ही उसे नोचा हो. उसकी मालकिन पर जानवर पालने से 3 साल के लिए रोक लगा दी गई थी और जेल की सजा भी हुई थी. कुत्ता अब रिकवर कर रहा है मगर डॉक्टरों का कहना है कि कुछ महीनों पहले तक उसको पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो गया था.

कुत्ते के लिए नए मालिक की हो रही है तलाश

असिस्टेंट एनिमल कोऑर्डिनेटर लीसा विलियम्स का कहना है कि जब उसे इलाज के लिए महीनों पहले लाया गया था तो वो अपने पैर जमीन पर सीधे नहीं रख पा रही थी. उसके पैर मुड़ गए थे. उसका बॉडी फैट बहुत कम था और ठंड ज्यादा होने के कारण उसे लैंप के पास रखना पड़ा था. कुत्ते के कान के पर्दे खराब हो गए थे, उसकी रीढ़ की हड्डी पर पस भर गया था, पूंछ कट गई थी और शरीर के कुछ अंगों में सिस्ट हो गया था. महीनों बाद वो रिकवर हो चुकी है और अब उसके लिए नए मालिक की तलाश की जा रही है.

