पाकिस्तानी कॉलेज में छात्र करते हैं नकली शादी, दूल्हा-दुल्हन की तरह होते हैं तैयार! बाराती बनते हैं जूनियर्स

कॉलेज के दिन जब भी आप याद करते होंगे तो चेहरे पर मुस्कान के साथ आंखों में आंसू भी जरूर आ जाते होंगे. हर किसी के लिए उसके कॉलेज के दिन बेहद खास हुआ करते थे. घूमना-फिरना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, कैंटीन में खाना खाने जैसी कई मस्ती भरी चीजें लोग कॉलेज में करते हैं जिसकी याद बाद में आती है. पर क्या आपने कभी सुना है कि कोई कॉलेज (Pakistan college fake wedding) में ही शादी कर रहा हो? भारत में तो शायद आपने ऐसा कभी न देखा होगा, पर पाकिस्तान में ऐसा एक कॉलेज (Students fake wedding in Pakistan college) में हर साल होता है और सोशल मीडिया पर इसका मजाक उड़ाया जा रहा है.

Lums having an annual fake shaadi, where two seniors are picked to get married, sounds so fun. pic.twitter.com/B5inkSmivB

— Lord Ayan (@ayan_khan17) March 12, 2023