Pakistan Family World Record: अनोखी फैमिली, 7 बच्चों संग रहते हैं मां-बाप, एक ही दिन पड़ता है सबका बर्थडे!

पाकिस्तान का नाम दुनिया में सिर्फ आतंकवाद की वजह से कुख्यात नहीं है, यहां रहने वाले लोग अक्सर कई ऐसे काम भी कर जाते हैं जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है. इन दिनों एक पाकिस्तानी फैमिली चर्चा में है जिन्होंने अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर नाम कमाया है. पाकिस्तान की मांगी फैमिली (Mangi family Pakistan) में एक बात कॉमन है. ये 9 लोगों (Family of 9 members share birthday on same date) का परिवार है और इन सभी का बर्थडे एक ही तारीख पर पड़ता है. अब आप इसे संयोग कहें या प्लानिंग, पर अपने इस अनोखेपन से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Pakistani Family Guinness World Record) में शुमार हो चुका है.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट के अनुसार ये पाकिस्तानी परिवार लरकाना (Larkana, Pakistan) में रहता है. इस परिवार में 9 लोग रहते हैं. पिता, अमिर अली; मां, खुदेजा; 7 बच्चे- सिंधु, जुड़वां बहनें सासुई और सपना, आमिर, अंबर, और जुड़वां भाई अम्मार और अहमर. इन सभी लोगों का जन्मदिन 1 अगस्त को पड़ता है. ये सारे बच्चे 19 से 30 साल के बीच हैं. इस आधार पर इन्होंने परिवार के अधिकांश सदस्यों का जन्म एक ही दिन (most family members born on the same day) होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

परिवार में 7 बच्चे हैं और सभी नेचुरल तरीके से पैदा हुए हैं. (फोटो साभार: Guinness World Record)

एक ही तारीख पर पैदा हुए बच्चे

माता-पिता आमिर और खुदेजा के लिए 1 अगस्त की तारीख इसलिए भी खास है, क्योंकि इसी दिन इनकी शादी की सालगिरह भी होती है. 1 अगस्त 1991 को इनकी शादी हुई थी और ठीक एक साल बाद 1 अगस्त 1992 को इनकी सबसे बड़ी बेटी का जन्म हुआ था. सातों बच्चों ने भी अपने नाम- एक ही तारीख पर पैदा हुए सबसे ज्यादा भाई-बहन का भी खिताब अपने नाम किया है. इससे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका के कमिंन्स परिवार में जन्मे 5 बच्चों के नाम था जो 1952 से 1966 के बीच 20 फरवरी को पैदा हुए थे.

नेचुरल तरीके से पैदा हुए हैं सारे बच्चे

आमिर ने बताया कि जब उनकी पहली बेटी का जन्म 1 अगस्त को हुआ तो वो हैरान भी हुए और उन्हें खुशी भी हुई. दोनों को इस बात से खुशी हुई कि सारे ही बच्चे एक के बाद एक उसी तारीख को पैदा हुए हैं. उन्हें लगता है कि ये ऊपरवाले का तोहफा है जो उन्हें उनके जन्मदिन पर मिला है. सभी बच्चे प्राकृतिक रूप से कंसीव हुए और उनका जन्म भी नेचुरल हुआ है यानी किसी का भी जन्म ऑपरेशन से या वक्त से पहले और बाद में नहीं किया गया है. पति-पत्नी ने बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, ये अपने आप हुआ है. उन्हें तब भी बहुत हैरानी हुई जब उनके जुड़वां बच्चे एक ही दिन पैदा हुए. इस हिसाब से एक ही तारीख पर सबसे ज्यादा जुड़वां बच्चों के पैदा होने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है. परिवार अब 1 अगस्त को बहुत धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाता है.

