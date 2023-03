Viral Video: पाकिस्तानी समारोह में बजा 'नाटू-नाटू'! जमकर थिरके लोग, हूबहू की स्टेप्स की नकल

जब से एसएस राजामौली की फिल्म ‘RRR’ रिलीज हुई है, तब से उसके सॉन्ग ‘नाटू-नाटू’ (Naatu Naatu song) धूम मचा दी है. गाना इतना पॉपुलर हुआ कि हाल ही में इसे ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ गीत के सम्मान से भी नवाजा गया. गाने की धुन, उसके स्टेप्स और बोल इतने ऊर्जा से भरे हैं कि कोई भी इस गाने पर नाचने लगेगा. जब पूरी दुनिया ही गाने पर झूम रही है तो आखिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान (Pakistani dance on Naatu Naatu) में लोग कैसे खुद को रोक पाते! हाल ही में पाकिस्तानी शादी में इस गाने पर डांस करते लोगों को वीडियो वायरल हो रहा है.

भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर मजेदार फोटोज और वीडियोज ट्वीट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जो संभवतया एक पाकिस्तानी शादी (Naatu Naatu dance in Pakistani wedding) या किसी अन्य समारोह का है. इस समारोह में लोग आरआरआर के गाने नाटू-नाटू पर डांस करते दिख रहे हैं. वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा- “सोचिए पाकिस्तान में कौन सा गाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है!”

Guess which song is becoming a craze in Pakistan! pic.twitter.com/Edkdw9W1rz

— Harsh Goenka (@hvgoenka) March 18, 2023