Pakistani boy viral video: पृथ्वी के घूमने को लेकर एक पाकिस्तानी युवक का अजीबोगरीब बयान दिया है. अब उसका एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. जिसमें वह यह कहते हुए सुनाई दे रहा कि पृथ्वी चपटी है, वह घूमती नहीं है और सूर्य उसके चारों और चक्कर लगाता है. उसने जिस अंदाज में यह बयान दिया उस सुन कर आपकी हंसी छूट जाएगी.

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) पर शेयर्ड एक वीडियो में वह पाकिस्तानी युवक यह कहते हुए दिखाई पड़ता है कि मदरसों में अब साइंस, मैथ और इंग्लिश की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है. वहां बच्चों को दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में भी बताया जाता है. हालांकि जब उससे पृथ्वी के बारे में सवाल पूछा गया तो उसका जवाब सुनकर लोग भौचक्के रह गए. उससे पूछा गया कि धरती गोल है या चपटी? तो वह युवक कहता है कि ‘जमीन चपटी है, घूमती नहीं.’ यह सुनकर उससे सवाल पूछने वाली एंकर भी सकते में आ जाती है.

बयान सुनकर हो जाएंगे लोट-पोट!

वह पाकिस्तानी युवक आगे जो दावा करता है उसे सुन कर तो आप हंसते-हंसते लोट पोट हो जाएंगे. युवक ने दावा किया कि पृथ्वी स्थिर है. इस तरह वह खंडन करता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है. उसने यह भी दावा किया कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, जिससे दिन और रात होते हैं और मौसम में बदलाव होता है.

यहां देखें वीडियो–

I burned my Science books after hearing this upcoming madrasa scientist from Pakistan. pic.twitter.com/y3CJFmvNmF

— Krishna (@Atheist_Krishna) August 27, 2023