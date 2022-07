गलत ऑर्डर करने का पता चलते ही पापा ने दिया ऐसा रिएक्शन, बेचारे बेटे की हुई खूब फ़जीहत

बाप बेटे का रिश्ता होता ही ऐसा है जहां बेटा कुछ भी कर ले, पिता को वो हमेशा कम और गलत ही लगता है. बेटे के हर काम में सैंकड़ों गलतियां निकालकर हमेशा उसकी बखिया उधेज़ने वाले पिता इंडिया में बेहद कॉमन हैं. उन्हें कभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेचारे बेटा सबके सामने जली-कटी सुनकर दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा? ऐसे ही एक बाप-बेटे के whatsapp चैट की स्क्रिनशॉट वायरल हो रहा है.

ट्विटर पर @JituGalani5 के अकाउंट पर व्हॉट्सऐप के फैमिली ग्रुप का चैट वायरल हो गया. ट्विटर यूज़र जीतू ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उसके मुताबिक स्विगी पर उसके खाना ऑर्डर किया लेकिन गलत दे दिया. हालांकि कंप्लेन करने पर रिफंड हो गया. जिसकी जानकारी बेटे ने पिता को whatsapp पर दी. जिसके बाद पिता के पलटवार ने बेटे की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि इंटरनेट पर छा गए गुस्सैल पापा जी.

Wanted to eat roasted chicken but got roasted instead 😃 pic.twitter.com/mV4DBjGXNH

— Jitu (@JituGalani5) July 2, 2022